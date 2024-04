PSV boekt grootste uitzege ooit in Eredivisie en neemt voorschot op kampioenschap

PSV ging donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen en dat hebben ze in Friesland geweten ook. De Eindhovense koploper won met 0-8 en kan bij puntverlies van Feyenoord vanavond nog kampioen worden.

PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen: alle ogen op Feyenoord PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het is wachten wat Feyenoord tegen Go Ahead doet, bij gelijkspel of verlies is PSV - meer dan terecht- kampioen van Nederland. Het werd liefst 0-8 in Friesland.

Het was al snel afgelopen in Friesland. Na elf minuten gaf het scorebord al 0-3 aan. Guus Til en Malik Tillman (twee keer) waren de doelpuntenmakers. Het 'schaam je kapot' werd al vroeg ingezet in het Abe Lenstra Stadion. In de rust was het 0-5, nadat Joey Veerman de 100e PSV-treffer in de Eredivisie maakte dit seizoen. Na rust liepen de Eindhovenaren, mede door een fantastische knal van Johan Bakayoko, uit naar 0-8.

In de historie van PSV werd er drie keer met 0-7 gewonnen. De laatste keer was in 2018. Toen was ADO Den Haag het slachtoffer. In 1971 (tegen FC Den Bosch '67) en in 1978 (tegen FC Amsterdam) werd het ook 0-7.

Steunbetuiging voor Dest

De PSV'ers kwamen het veld op met een steunbetuiging voor medespeler Sergiño Dest. De linksback liep deze week een zware blessure op en lijkt de rest van het kalenderjaar te moeten missen. Met 'Sterkte Sergiño' op de shirts staken zijn teamgenoten hem een hart onder de riem.

PSV op donderdag kampioen?

PSV liep daarmee drie punten uit op Feyenoord. De Rotterdammers spelen later op de avond (om 21.00 uur) uit tegen Go Ahead Eagles. Wanneer daar niet gewonnen wordt, mag PSV zich kampioen van Nederland noemen dit seizoen. Als Feyenoord wel wint, dan mag PSV officieus kampioen genoemd worden, want dat gat lijkt niet meer te overbruggen voor Feyenoord.

Uitgesteld

Het duel tussen Heerenveen en PSV zou eigenlijk om 18.45 uur beginnen, maar vanwege verkeersproblemen rondom het stadion wordt er pas tien minuten later afgetrapt. Het was erg druk waardoor veel fans te laat voor de aftrap zouden zijn.