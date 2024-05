Lachen, gieren brullen op de persconferentie van Peter Bosz: hele selectie trakteert trainer op bierdouche

Het is ondertussen een zeer bekend beeld bij een persconferentie: de trainer die een ontzettende bierdouche krijgt na een kampioenschap. Ook Peter Bosz - die de wedstrijd serieus aan het analyseren was - kreeg zondag een gigantische bierdouche over zich heen. Guus Til en Jerdy Schouten, die naast hun trainer zaten, konden hun lol niet op. "Ik voel alleen maar blijdschap", proestten ze het cliché lachend uit.

Peter Bosz mocht zondag zijn eerste grote prijs in de lucht houden: de kampioensschaal. Na afloop mocht hij ook een ander kampioensritueel ervaren: de grote bierdouche. De spelers kwamen halverwege de persconferentie binnenrennen en gooiden liters bier over hun trainer heen. "Mijn vrouw zei nog dat ik een extra setje kleding me moest. Nu snap ik waarom", zei de zeiknatte trainer lachend.

Tijd voor een feestje

De stemming is dus opperbest. Na de verplichtingen in het stadion zal er een groot feestje zijn dat een aantal uren gaat duren. Dat is ook precies wat trainer Bosz wil. "Ik heb gezegd tegen de jongens dat ze moeten genieten, moeten feesten en dan gaan we daarna weer verder." Op het veld waren veel jongens met sigaren te zien. "Haha, ik heb erg veel sigaren gekregen de laatste tijd. Dat zijn er te veel om allemaal op te roken, maar ik ga wel mijn best doen."

Geweldig PSV-seizoen

Er werd tijdens de persconferentie nog getracht serieus terug te blikken op het seizoen, maar makkelijk bleek dat niet. Bosz werd geschaduwd door Guus Til en Jerdy Schouten. Beide heren waren behoorlijk melig en hadden een mooi antwoord bedacht op de vraag wat er door hen heen ging bij het laatste fluitsignaal: "Blijdschap, alleen maar blijdschap", zeiden ze los van elkaar. Til plaagde ook zijn trainer nog door de handdoek af te pakken die voor zijn natte pak was gehaald. "Wat doe jij nou?!", riep Bosz uit.

Er kon toch nog een serieus antwoord vanaf bij Til, die verder inging op het afgelopen seizoen waarin er voetbal gespeeld werd dat perfect bij hem past. "Continu gas geven, volle bak vooruit en druk geven dat past perfect bij mij. Ik heb geluk gehad met de trainer." Het spel van Bosz kan inderdaad op die manier gekenmerkt worden, al vond hij dat daar vandaag weinig van te zien was. Hij noemde dit de slechtste wedstrijd van het seizoen. "Maar als je dan wel vier keer scoort, doe je het goed", zei hij.

Record verbreken

Bosz heeft nu nog één doel: het puntenrecord van het Ajax van 1971-1972 verbreken. "Geweldig als we daar overheen kunnen gaan met beter doelsaldo. Pfoe, dat is wel echt heel erg mooi", zei de trainer dagdromend. Voor dat record moet PSV ook de laatste twee duels winnen: uit bij Fortuna Sittard en thuis tegen RKC.