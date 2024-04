Noa Lang grote brein achter spelfout in muurschildering Eindhoven: 'Vooral niet te serieus nemen'

Noa Lang heeft maandag de handen uit de mouwen gestoken om een kunstwerk van hemzelf aan te passen. Op een muurschildering van de voetballer was zijn voornaam verkeerd geschreven en dus moest de speler van PSV orde op zaken stellen.

In de buurt van het Philips Stadion werd door chocolademerk Snickers een muurschildering van de aanvaller gemaakt. Bij zijn naam was echter iets niet helemaal goed gegaan. In plaats van Noa stond er namelijk Noah Lang. Zijn voornaam was dus een letter te lang. Het zorgde voor veel reacties op social media, maar het bleek een complot.

Het merk maakte zelf maandag bekend dat de fout expres is gemaakt als onderdeel van een campagne om beginnersfouten te maken. Een blunder is tenslotte snel gemaakt en dus is het iets om te lachen en niet om je voor te schamen. Lang heeft de letter 'h' zelf met een spuitbus weggehaald: "Laten we onszelf vooral niet te serieus nemen. Iedereen maakt fouten en daar leer je van. Ik ben trots dat ik het Nederlandse gezicht ben van de campagne."

Noa Lang herstelt het kunstwerk. © Snickers

'Noano zonder h op je feestje'

De spelfout was veel mensen opgevallen nadat de muurschildering was gemaakt. Zo deelde een man een filmpje van het kunstwerk en maakte hij een toespeling op 'Noano 7k op je feestje', een nummer dat de aanvaller enige tijd geleden uitbracht. Deze keer werd er 'Noano zonder h op je feestje' van gemaakt.

Lang reageerde zelf zogenaamd met veel ongeloof op de post met facepalm-emoji's. Uiteindelijk blijkt dus dat de PSV'er heel goed op de hoogte was van de fout en dat er opzet in het spel was.

Lang uitgeschakeld

Lang is al enige tijd uit de roulatie bij PSV. De aanvaller kwam op 27 januari tegen Almere City voor het laatst in actie bij de Eindhovenaren. Hij liep in dat duel een blessure op en het is nog altijd onduidelijk of de vleugelspeler nog voor het einde van het seizoen terug zal keren op het veld. Ook deelname aan het EK is in gevaar voor Lang, die tot dusver tien interlands speelde.

PSV stevent ondertussen in sneltreinvaart af op de landstitel. De Eindhovenaren staat in de Eredivisie negen punten voor Feyenoord en mogen met nog vijf duels te gaan zich dus gaan opmaken voor een groot feest.