Ronald Koeman geheimzinnig over eventuele aanpassingen basiself van Nederland tegen Frankrijk

Nederland staat op het EK voor een lastige partij tegen Frankrijk. De laatste duels met Frankrijk werden nagenoeg allemaal verloren. In de wedstrijd tegen Polen gingen dingen goed, maar ook genoeg minder goed. Ronald Koeman laat daags voor de wedstrijd in het midden of hij wisselingen doorvoert. "Er is altijd discussie over je basiself", zei hij.

Ronald Koeman zei het al: "Het is een tegenstander die wij goed kennen. We hebben al vaak tegen Frankrijk gespeeld." Dus ondertussen weet hij wel het een en ander over de tegenstander van vrijdag. Keuzes die hij zal maken met betrekking tot de opstelling, zullen volgens Koeman gemaakt worden 'op basis van het gameplan.

Gameplan van Ronald Koeman

Nederland kende een goede wedstrijd tegen Polen, maar dat biedt geen garanties. Frankrijk is even another cook als we een oud-bondscoach citeren. Koeman legt uit: "Er zijn veel goede dingen geweest uit de eerste duel, maar ook een aantal momenten dat we het beter moeten doen.. Zowel aanvallend als verdedigend. We moeten met durf spelen, dat zal key zijn." Geduld hebben, noemde Koeman. "En de restverdediging moet goed zijn. Dat is cruciaal."

De Fransen houden van de omschakeling, zijn daarin binnen no time op de andere helft. Dat is een wapen volgens Koeman. "Je moet initiatief nemen, die krijg je ook in balbezit, daar moet je goed me om gaan. Dan is er altijd discussie over je eerste elf. Maar we kijken en analyseren tegenstanders om ook onze kracht te tonen tegen de tegenstander. Dan zie je morgen wie er start."

Snelheid voorin

Wie er morgen starten, dat laat Koeman dus in het midden. Nathan Aké zal er gewoon in staan. Hij zat naast Koeman bij de persconferentie en werd ook naar de tegenstander gevraagd. "De laatste twee wedstrijden waren we niet zo zorgvuldig aan de bal, ze zijn erg sterk in de counter en dan wordt het een wedstrijd zoals zij willen. We moeten zorgvuldig zijn."

In de aanval komt hij nogal snelle spelers tegen, die hij samen met de rest van de verdediging in toom moet zien te houden. "We moeten goed kiezen wanneer we vooruit gaan en achteruit. Je moet van je eigen kwaliteiten uit gaan, je moet ook aanvallen om te winnen. We moeten gewoon opletten", besloot de verdediger.

