TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Nederland - Frankrijk, dé topper in poule D

Het Nederlands elftal is het EK prima begonnen met een overwinning op Polen, waartegen in het eerste uur ook aardig voetbal op de mat gelegd werd. Vanavond zal het echter nog een niveautje hoger moeten, want dan is topfavoriet Frankrijk de tegenstander.

Tegen Polen kwam de formatie van Ronald Koeman in het eerste uur alleraardigst voor de dag, maar Oranje stond in het laatste halfuur behoorlijk onder druk. Gelukkig was daar Wout Weghorst om Oranje in de slotfase toch nog naar de winst te schieten. Frankrijk won eveneens moeizaam. Tegen Oostenrijk had de vice-wereldkampioen geluk met een bijzonder eigen doelpunt van oud-Ajacied Maximilian Wöber. Minder geluk hadden Les Bleus met het uitvallen van Kylian Mbappé, die zijn neus brak.

Blessures

Het is nog maar de vraag of de aanvaller aan de aftrap verschijnt. Eerder suggereerden Franse media dat de spits tot de knock-outfase aan de kant bleef, maar later meldden andere media dat Mbappé in het laatste groepsduel of zelfs tegen Nederland alweer van de partij zou zijn. Woensdag was de aanstaand Real Madrid-spits in ieder geval al op het trainingsveld te zien. Daar werkte hij los van de groep aan zijn herstel.

Naast Mbappé waren meer spelers afwezig op de training. Verdedigers Dayot Upamecano, William Saliba en Theo Hernandez deden eveneens niet mee met de groepstraining. Ze stonden allevier nog in de basis tegen Oostenrijk. Het is dus nog maar de vraag hoe bondscoach Didier Deschamps tegen Nederland zal aantreden.

Zender Nederland - Frankrijk

De wedstrijd Nederland - Frankrijk wordt uiteraard live uitgezonden op tv. Vanaf 20.16 uur is er een voorbeschouwing op NPO 1. De wedstrijd begint om 21.00 uur op dezelfde zender. Hoogstwaarschijnlijk eindigt de winnaar van deze wedstrijd als eerste in de poule. Nederland en Frankrijk staan momenteel allebei op drie punten, na de gewonnen wedstrijden in de eerste speelronde. Eerder deze vrijdag spelen Polen en Oostenrijk hun onderlinge duel.

