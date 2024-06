Kylian Mbappé ruziet met opvallend masker op training Frankrijk daags voor wedstrijd tegen Nederland

Hij is hét gespreksonderwerp richting Nederland - Frankrijk. Kylian Mbappé brak in de eerste wedstrijd zijn neus en het is nog altijd onduidelijk of hij vrijdagavond mee kan doen tegen Oranje. Een dag voor de wedstrijd liet hij zich zien op de training, met een masker om zijn neus te beschermen.

Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld is aanwezig bij de training van de Fransen. Volgens hem moet Mbappé enorm wennen aan het masker:, in de kleur van de Franse driekleur. "Hij is de hele tijd aan het friemelen", ziet hij. De sterspeler deed het masker ook vaak op en af. Hij moet met een masker spelen om zijn neus te beschermen na de enorme klap die hij kreeg tegen Oostenrijk in de slotfase.

Update Antoine Griezmann over Kylian Mbappé

Antoine Griezmann, reserveaanvoerder, gaf donderdag nog een update over Kylian Mbappé. "Kylian, met hem gaat het goed, de neus is minder gezwollen en we zullen tot het laatste moment kijken hoe het gaat. Of hij gaat spelen, weet ik niet. Maar als hij niet speelt, moet iedereen zich aanpassen daaraan."

Bij aankomst in Leipzig, de stad waar vrijdag 21 juni om 21.00 uur afgetrapt wordt tussen Nederland en Frankrijk, stapte Mbappé voor de training zonder neusbescherming uit de spelersbus. Een woordvoerder van de Franse bond bevestigde daarna al snel dat Mbappé zelf 'gewoon' mee wil doen tegen Nederland. Tijdens de afsluitende training testte hij in elk geval zijn masker. Mbappé deed mee met een rondo en een deel van de warming-up.

Frankrijk houdt fitheid Kylian Mbappé nog altijd geheim voor Oranje: 'We gaan er alles aan doen dat hij speelt' Het rookgordijn rondom Kylian Mbappé houdt de gemoederen al even bezig. De eerste vragen op de Franse persconferentie gingen een dag voor het duel met het Nederlands elftal dan ook over de superster. Reserveaanvoerder Antoine Griezmann was aanwezig en deed nog altijd geheimzinnig. "We wachten tot het laatste moment", zei de Franse aanvaller.

