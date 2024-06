Nathan Aké reageert op beruchte look-a-likes van Ruud Gullit en krijgt steun van bondscoach Ronald Koeman

De ophef over de als Ruud Gullit verklede Oranje-fans is overdreven. Dat vinden Nathan Aké en bondscoach Ronald Koeman. Aké, die vanwege zijn uiterlijk vaak vergeleken wordt met Gullit, snapt niet waarom er kritiek was op de Nederlandse fans.

Tegen Polen (2-1 winst) waren drie fans van Nederland verkleed als Gullit uit 1988, inclusief schmink, die toen Europees kampioen werd. Daar kwam op sociale media de nodige kritiek op, vanwege de schmink. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen vroeg tijdens de persconferentie wat Aké en Koeman vinden van de ophef die ontstond in binnen- en buitenland over de look-a-likes van Gullit. Hij was vooral benieuwd naar de mening van Aké, aangezien de verdediger een soortgelijk kapsel heeft als Gullit vroeger had.

Aké vond het geen enkel probleem. zo werd al snel duidelijk. "Ik vind het eerlijk gezegd niet zo'n probleem. Als ik gewoon eerlijk mag zijn, vind ik het te ver gaan. Ik denk dat iedereen dat soort dingetjes wel mag doen, in my opinion. Hij heeft zelf ook gezegd dat hij het eervol vindt, dus dan moeten we er ook geen heel groot probleem van maken." Dat vond Koeman zelf ook. "Daar sluit ik me helemaal bij aan. Dan ben ik er lekker klaar mee. Jij toch ook wel, Valentijn? Dat je het vraagt... Ik ben het helemaal eens met Nathan."

Gullit vond het geen probleem

Ruud Gullit zelf maakt zich ook niet druk over de ophef die ontstond na de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Hij zag de drie look-a-likes absoluut niet als racisme. Dat stelde Humberto Tan eerder al bij De Telegraaf. "Ik heb contact gehad met Ruud met de vraag hoe hij zich eronder voelde. Toen hij het zag, zei hij: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'. Het is een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij gewonnen heeft en het is ook met die bedoelingen gedaan", aldus de voorzitter van de Commissie Mijnals, die gaat over racisme in de Nederlandse voetballerij. "Hij vindt het een hele mooie actie."

Als Ruud Gullit verklede fan kapt ermee na ophef over racisme: 'Zette me aan het denken' Bij de wedstrijd tussen Nederland en Polen werden drie Oranje-supporters gespot die zich verkleed hadden als Ruud Gullit. Ze hadden ook hun gezicht zwart geschminkt en dat zorgde, met name in het buitenland, voor heel veel ophef. Het zou namelijk racistisch zijn. Een van de fans heeft besloten na al die kritiek om ermee te stoppen.

Ophef in het buitenland

Overigens werden de foto's van de verklede fans ook door de buitenlandse media opgepakt. Een van de fans besloot vrij snel na alle commotie om te stoppen met zijn imitatie. "Die ophef zette me aan het denken. Wellicht roept het bij anderen toch vervelende gevoelens op, ondanks dat ik Gullit adoreer en hem daarom nadoe", zei hij tegenover RTL Nieuws.

Telegraaf krijgt forse kritiek van eigen verslaggever in kwestie Ruud Gullit: 'Belachelijk, dit gaat nergens over' Waar normaal gesproken voetballers en trainers het doelwit zijn van de vlijmscherpe tong van Valentijn Driessen, is het dit keer De Telegraaf die het moet ontgelden. De verslaggever van de Amsterdamse krant is bepaald niet te spreken over een keuze die op de redactie werd gemaakt en dat laat hij weten ook.

De look-a-likes van Gullit waren bij De Telegraaf, woensdag al onderwerp van gesprek tijdens de voetbalpodcast. Daar schoven presentator Pim Sedee, chef voetbal Valentijn Driessen en Oranje-watcher Mike Verweij aan. Sedee had een van de 'Gullits' gesproken en er volgens Driessen een leuk filimpje van gemaakt, maar bij De Telegraaf wilde ze dat niet publiceren. Tot onbegrip van Driessen.

"Dan wordt zo'n filmpje opgestuurd naar de krant en zit daar iemand die roept 'daar zetten we een streep door, want wij vinden dat dat niet kan'", aldus een furieuze Driessen. "Belachelijk gewoon. Gullit is er zelf super enthousiast over."

