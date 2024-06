Ronald Koeman maakt zich niet druk om soap rondom Kylian Mbappé: 'Mijn spel verandert niet'

Het wel of niet spelen van Kylian Mbappé blijft nog altijd een mysterie. Didier Deschamps en Antoine Griezmann waren er onduidelijk over, op de training liep Mbappé met een Frans masker. Ronald Koeman zei op de persconferentie dat hij zich niet gaat aanpassen: "Ik heb daar toch geen invloed op."

Kylian Mbappé trainde donderdagavond met een masker op. Antoine Griezmann en Didier Deschamps wilden niks kwijt over of hij ging spelen. "Dat wachten wij zo lang mogelijk af", was de conclusie.

Kylian Mbappé ruziet met opvallend masker op training Frankrijk daags voor wedstrijd tegen Nederland Hij is hét gespreksonderwerp richting Nederland - Frankrijk. Kylian Mbappé brak in de eerste wedstrijd zijn neus en het is nog altijd onduidelijk of hij vrijdagavond mee kan doen tegen Oranje. Een dag voor de wedstrijd liet hij zich zien op de training, met een masker om zijn neus te beschermen.

Ronald Koeman ligt er nog minder wakker van. "Ik weet niet of hij gaat spelen. Dat weet Didier Deschamps. Dat moeten we dus afwachten, maar Frankrijk is dusdanig sterk dat als hij niet speelt er wel iemand anders staat die ook goed is." Weinig verschil dus, volgens de bondscoach.

Strijdplan Ronald Koeman

Een ander strijdplan gaat er ook niet komen. Koeman legt uit dat hij bekend is met Frankrijk. "Ze spelen erg compact en zijn in de omschakeling in no time erbij. Je probeert te voetballen, maar je moet vast zijn in de opbouw en geduld hebben", concludeerde de bondscoach.

Geen Mbappé of wel Mbappé, daar is hij nu wel klaar mee. "Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Ik heb me bezig gehouden met onze eigen ideeën, want daar heb ik wel invloed op. Mbappé is belangrijk, dat klopt. Hij is beslissend en dat zagen we ook in Amsterdam (2-1 verlies, red.)."

Goed voorgevoel

Frankrijk is dé favoriet tegen Nederland, maar dat doet niks af aan het vertrouwen van Koeman. "Ik heb een goed voorgevoel, we hebben een fitte selectie en je zag het ook in hoe de spelers trainden. We hebben een goed team. Frankrijk is natuurlijk al erg lang bij elkaar en hebben veel meer interlands samen. De drie punten tegen Polen zorgen voor wat rust. Maar we willen graag een resultaat neerzetten. Daar zit de uitdaging en daar heb ik wel een goed gevoel over."

