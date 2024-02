'Slot krijgt goed nieuws en mag hopen op terugkeer van twee basisspelers tegen RKC Waalwijk'

Feyenoord kampte tegen AS Roma (1-1) met wat personele problemen en vooral achterin was de spoeling dun. Dat zorge ervoor dat de 17-jarige Givairo Read bij de selectie zat. Toen rechtsback Bart Nieuwkoop uitviel, maakte Read zijn debuut in de hoofdmacht. Arne Slot was tevreden over de invalbeurt.