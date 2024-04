Xavi komt terug op besluit en blijft trainer van Barcelona

Xavi wil toch wél trainer van FC Barcelona blijven na dit seizoen. Een paar maanden geleden kondigde hij aan te vertrekken bij de club, maar nu komt hij terug op dat besluit. FC Barcelona bevestigt dat hij zijn contract tot de zomer van 2025 uitdient.

In januari zei Xavi tijdens een persmoment dat hij Barcelona na dit seizoen zou verlaten. "Op 30 juni verlaat ik de club. Het is een beslissing die ik samen met de voorzitter en de staf heb genomen. Barcelona is toe aan een andere richting", liet de trainer toen weten. "De club heeft een nieuwe dynamiek nodig. We hebben een punt bereikt dat we niet terug kunnen. Het is tijd voor verandering."

Onlangs meldden Spaanse media al dat de 44-jarige Spanjaard wél bij de club wil blijven. De clubleiding en met name bij president Joan Laporta hebben nu besloten dat de oud-topmiddenvelder binnenboord blijft. Het hele bestuur was het er unaniem over eens dat Xavi moest blijven.

Xavi begon in november 2021 als coach van Barça, als opvolger van Ronald Koeman. De oud-middenvelder van Barcelona werd vorig seizoen kampioen en won de Spaanse Super Cup. Dit seizoen lijkt Barcelona het zonder prijzen te moeten doen. Real Madrid heeft een voorsprong van elf punten opgebouwd en verder is de club uitgeschakeld in elk toernooi.

Legende van de club

Xavi is een legende van Barcelona. Hij speelde liefst 767 wedstrijden voor de club en pakte in die periode viermaal de Champions League. Ook won hij het WK en tweemaal het EK met Spanje. Xavi voetbalde na zijn periode bij Barcelona nog vier seizoenen in Qatar, bij Al-Sadd.