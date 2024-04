Biniam Girmay voor het eerst terug in Giro na incident met champagnekurk

Biniam Girmay keert terug naar de Giro d'Italia, twee jaar nadat hij zijn debuut maakte met een ritzege. De huldiging na zijn zege in de tiende etappe liep echter slecht af, waardoor hij een dag later niet meer op de fiets kon stappen.

De Eritrese wielrenner van de ploeg Intermarché-Wanty wil zich nu opnieuw bewijzen in de Italiaanse koers. Twee jaar geleden won hij de tiende etappe en eindigde hij in vijf andere ritten in de top vijf. Tijdens de huldiging na zijn overwinning in Jesi schoot hij de kurk van een champagnefles in zijn oog, waardoor hij de koers niet kon vervolgen.

"Biniam bezorgde ons onvergetelijke herinneringen tijdens zijn eerste deelname aan de Ronde van Italië", zegt ploegleider Aike Visbeek. "Tegelijkertijd blijft er een onvoldaan gevoel, omdat hij niet de volledige Giro heeft kunnen afmaken."

Girmay krijgt volgens de ploegleider vooral kansen in de heuvelritten met lastige finales in de Giro die op 4 mei van start gaat.

"Hij is zeer gemotiveerd om terug te keren met grote doelen. De editie van 2024 biedt opnieuw mooie kansen voor renners met zijn profiel, dankzij de talrijke etappes met een lastige finale die kunnen eindigen op een groepssprint. Om deze redenen hebben we samen met Biniam besloten om de Ronde van Italië in zijn programma op te nemen."