Bizar verhaal uit Spanje: 130 van de 182 renners in amateurkoers geven op omdat dopingcontrole langskomt

Tijdens een Spaanse wielerkoers bij de amateurs heeft zich een wel heel opvallende situatie voorgedaan. 130 van de 182 deelnemende renners hebben donderdag opgegeven. De waarschijnlijke reden: de dopingcontrole kondigde aan langs te komen.

De opgaves werden gedaan na de zesde etappe van de koers Interclubs Vinalopo, meldt de Spaanse sportkrant MARCA. Renners die opgaven zeiden dat dit kwam door lekke banden aan hun fiets of een valpartij. Die werden echter niet waargenomen.

'Schoon en eerlijk evenement'

Interclubs Vinalopo heeft in een verklaring op X gereageerd op de situatie. " We willen een evenement organiseren dat draait om schoon en eerlijk wielrennen. Wij zetten ons in voor de strijd tegen doping en geloven dat het essentieel is om de integriteit van de sport te behouden en de gezondheid van de wielrenners te beschermen. Doping is bedrog dat wielrenners een oneerlijk voordeel geeft ten opzichte van degenen die op een eerlijke manier deelnemen aan wedstrijden. "

Antwan Tolhoek

Onlangs was er ook dopingnieuws rond de Nederlandse renner Antwan Tolhoek. Het Zeeuwse talent werd door zijn ploeg ontslagen en voorlopig geschorst als renner vanwege een positieve dopingtest. De controle van Tolhoek vond in november plaats en dus buiten het seizoen.