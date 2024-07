Jonas Vingegaard vindt mondkapjes weer nodig in Tour de France: 'Er gaat veel corona rond'

Steeds meer renners moeten wegens ziekte afstappen in de Tour de France. Het coronavirus gaat rond in het peloton. Voorzichtigheid is weer vereist, vindt ook Jonas Vingegaard.

De kopman van Team Visma | Lease a Bike vindt dat mondkapjes weer nodig zijn. "Er gaat veel ziekte en corona rond in het peloton. We moeten weer voorzichtig zijn", zegt Vingegaard bij de NOS. "Zo is het nu eenmaal. Leuk is anders, maar zo ziet het leven er nu uit. Het is wat het is."

Coronavirus maakt opnieuw een bekend slachtoffer in Tour de France Tom Pidcock gaat niet van start in de veertiende etappe van de Tour de France. De renner van INEOS Grenadiers heeft het symptomen van het coronavirus en moet de Ronde van Frankrijk noodgedwongen verlaten.

Voorafgaand aan de veertiende etappe in de Tour zaterdag moest Tom Pidcock de Ronde van Frankrijk noodgedwongen verlaten. De renner van INEOS Grenadiers heeft symptomen van het coronavirus. De voorbije dagen werd duidelijk dat coronavirus weer behoorlijk terug lijkt in het wielerpeloton. Het zorgt voor veel angst bij renners.

Strenge regels

Remco Evenepoel, de nummer twee van het algemeen klassement, wil zelfs dat de regels nog meer worden aangescherpt om het besmettingsgevaar te verkleinen. Net als een aantal jaar geleden.

Pidcock is namelijk niet de enige die de Tour moest verlaten met klachten die wijzen op covid-19. Michael Morkov van Astana heeft het virus onder de leden en zit inmiddels thuis, vrijdag verliet Juan Ayuso (UAE Emirates) vanwege een coronabemsetting.

Etappe 14 Tour de France | Loodzware bergrit met finish bergop: klassementsmannen kunnen zich niet meer verstoppen Na twee weken rijden in de Tour de France krijgen de wielrenners dit weekend eindelijk de eerste twee aankomsten bergop . Het tweeluik in de Pyreneeën begint met de rit van Pau over 151 kilometer naar Saint-Lary-Soulan op de Pla-d'Adet en wordt waarschijnlijk een strijd tussen de klassementsrenners Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

Ook Geraint Thomas voelde zich niet helemaal fit aan de start van etappe veertien en testte positief op corona. De renner van INEOS Grenadiers had slechts lichte symptomen en ging daarom toch van start.

Uitvallers Tour de France 2024 | Klassementsman INEOS Grandiers afgestapt, ook teamgenoot Tadej Pogacar staakt koers De 111de editie van de Tour de France is zaterdag 29 juni van start gegaan in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Er gingen in totaal 176 renners, verdeeld over 22 teams, van start. Maar de Tour wacht op niemand. Hier lees je alle renners én wie er uitgevallen zijn.

Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.