Stapt Mathieu van der Poel af in Tour de France? 'Een moeilijke vraag'

Na bijna twee weken in de Tour de France heerst de vraag hoe lang Mathieu van de Poel nog rondrijdt in Frankrijk. De wereldkampioen wil op 3 augustus schitteren tijdens de Olympische Spelen. Valt er voor hem nog wat te winnen in deze Ronde van Frankrijk of kan hij beter afstappen?

Af en toe liet Van der Poel zich zien: zo probeerde hij vrijdag tijdens de waaieretappe het verschil te maken en zat hij in de graveletappe in de tegenaanval. Daarnaast hielp hij zijn sprinter Jasper Philipsen naar een etappe-overwinning met een perfecte voorbereiding op de sprint. Dit weekend staan er twee loodzware bergritten op het programma en lijken de kansen op een ritwinst kleiner te worden voor Van der Poel.

Kan hij zich niet beter écht gaan voorbereiden op de Olympische Spelen? De vraag stelde de NOS aan ploegleider Christoph Roodhooft. "Een moeilijke vraag", vindt hij. Bij Alpecin-Deceuninck houden ze de Nederlander scherp in de gaten. "De gemoedstoestand van Mathieu en het plezier dat hij niet nog heeft, zal een doorslaggevende factor zijn. Als hij zich niet meer oké voelt, dan zullen we dat merken"

Vooralsnog lijkt Van der Poel zaterdag gewoon aan de start te verschijnen. Zijn ploegleider verwacht weinig van hem als het flink bergop gaat. "We hebben nu al vaak genoeg gezien dat het voor hem bijzonder moeilijk is in de bergritten", vreest Roodhooft.

'Betere conditie'

In de eerste dagen van de Tour liet Van der Poel zich weinig zien. Roodhooft ziet wel dat Van der Poel richting de Spelen steeds beter wordt. "Hij is misschien ietske minder begonnen. Hij gaat misschien niet met rasse schreden vooruit, maar ik vind wel dat zijn conditie aan het verbeteren is."

Olympische Spelen

Over exact drie weken moet Van der Poel schitteren tijdens de olympische wegrit. Zaterdag 3 augustus gaat het peloton voor goud tijdens de 273 kilometer lange wegrace, waar ze 2.800 hoogtemeters moeten trotseren. Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op de zege, hij laat namelijk zelfs zijn geliefde mountainbike liggen op de Olympische Spelen.