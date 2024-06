Live Tour de France 2024 | Ook op dag twee weer een Nederlander in de aanval in pittige heuvelrit

Het peloton van de Tour de France is onderweg in de tweede etappe. Na de loodzware opening van Florence naar Rimini in etappe één, wordt er vandaag weer flink geklommen. Volg de rit hieronder live.

Waar de eerste etappe van de Tour de France in Italië deels in het teken stond van tweevoudig Tourwinnaar Gino Bartali, wordt in de tweede etappe eer bewezen aan Marco Pantani, de overleden winnaar van 1990. Het is opnieuw een heuvelachtige rit met een lastige finale in Bologna.

De rit start in Cesenatico, waar de beroemde klimmer ligt begraven, en voert via onder meer drie beklimmingen van de derde categorie en een van de vierde categorie naar Bologna. Daar moet nog twee keer de steile Côte de San Luca, bekend uit de Ronde van Emilië, worden beklommen. Primoz Roglic won de Italiaanse eendagswedstrijd met de klim in Bologna drie keer.

Formule 1-circuit Imola

De Fromule 1-liefhebbers kunnen uitkijken naar een stukje op het circuit Imola. Daar reed Max Verstappen half mei nog zijn winnende rondjes.

Profiel van de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Tour de France

