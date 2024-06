Tadej Pogacar grijpt gele trui in tweede Tour-etappe, Jonas Vingegaard maakt indruk, Fransman pakt de dagzege

De heuvelachtige tweede etappe van de Tour de France, met een lastige finale in Bologna, heeft de verwachtingen waargemaakt. De winnaar van de dag kwam uit de kopgroep en daar achter maakten de klassementsmannen er in de finale een prachtige show van.

De rit startte in Cesenatico en voerde via onder meer drie beklimmingen van de derde categorie en een van de vierde categorie naar Bologna. Daar moest nog twee keer de steile Côte de San Luca, bekend uit de Ronde van Emilië, worden beklommen.

Profiel van de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Al vroeg in de etappe reed een kopgroep met elf renners weg. Onder hen de Nederlanders Mike Teunissen en Bram Welten. Die laatste, ploeggenoot van geletruidrager Romain Bardet, moest zijn metgezellen snel weer laten gaan. De andere tien bouwden gestaag een flink voorsprong op, voordat het tempo in het peloton omhoog ging.

Valpartij Wout van Aert

Op zo'n 85 kilometer van de streep ging het mis achterin het peloton. Onder meer Wout van Aert ging tegen de grond. De Belg krabbelde weer overeind en liet weten dat het goed met hem ging, maar het tempo ging wel uit de achtervolging. En dus reed de kopgroep weer verder weg.

In de slotronde in Bologna knalde de kopgroep uit elkaar. Teunissen kon zijn kompanen niet meer volgen en zou geen rol meer spelen. Kévin Vauquelin bleek de beste en reed solo naar de streep.

In het peloton maakte de ploeg van Tadej Pogacar tempo en net voor de top van de San Luca spoot de Sloveen ervandoor. Alleen Jonas Vingegaard kon hem bijbenen en de Deen van Visma - Lease A Bike nam in de afdaling over. Romain Bardet zag zo hoe zijn gele droom al na één dag weer voorbij was, want Pogacar is de nieuwe leider. De grote verliezer van de dag was Primoz Roglic. De Sloveen van Red Bull kon zijn rivalen niet volgen en verloor zo kostbare tijd voor het algemeen klassement.

Maandag volgt de laatste van drie ritten op Italiaanse bodem. In Turijn wordt dan een massasprint verwacht.

