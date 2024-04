Geen zege Parijs-Roubaix voor Marianne Vos: wereldkampioene Lotte Kopecky wint met enorme eindsprint

Lotte Kopecky heeft zaterdag Parijs-Roubaix gewonnen. De Belgische wereldkampioene was een van de topfavorieten en klopte onder meer Marianne Vos in de sprint.

In een sprint van zes rensters leek Vos de snelste, maar met een uiterste inspanning wist Kopecky alsnog te winnen.

Strijd tussen Vos en Kopecky

Voor de start waren er twee échte topfavorieten: Marianne Vos en Lotte Kopecky. De Nederlandse (36) won in haar loopbaan bijna alles wat er te winnen viel. Parijs-Roubaix was een van de weinige wedstrijden die ze nog niet won.

De ogen waren ook gericht op Kopecky. De Belgische werd vorig jaar wereldkampioen. Over haar speciale tenue was de afgelopen dagen veel te doen. Tijdens de Ronde van Vlaanderen koos ze voor een witte broek en werd haar keuze breed uitgemeten, maar ze trok zich daar niets van aan. Voor Parijs-Roubaix verscheen ze in dezelfde outfit.

Grote groep in finale

Lang bleef er een grote groep bij elkaar in Noord-Frankrijk. Op dertig kilometer van de streep waren er nog zo'n 30 renners die kans maakten op de overwinning. In de eerste paar kilometers gingen er ook tijdens deze wedstrijd de nodige rensters onderuit. Gelukkig viel in deze koers de schade mee. In de Ronde van Baskenland voor mannen raakten deze week diverse toppers gewond door valpartijen.

Ellen van Dijk en Amber Kraak, twee Nederlandse vrouwen, probeerden in de finale als een van de weinigen weg te rijden. Zij kregen Kopecky en Vos en nog wat andere achtervolgers met zich mee. Uiteindelijk kwam een groep van zes vrouwen de wielerbaan op. Daarin leek Vos als eerste Nederlandse vrouw de koers te winnen, maar ze werd slechts vierde. Kopecky won de sprint met overmacht.

Zondag de beurt aan Van der Poel

Zondag is het de beurt aan de mannen. Daar is Mathieu van der Poel de grote favoriet. Eurosport 1 begint om 10.30 uur met het uitzenden van de koers. Bij de NOS beginnen ze om 13.10 uur met de uitzending en VRT1 (Sporza) start twintig minuten later dan de Nederlandse collega's.