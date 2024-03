Mathieu van der Poel over monstersolo Tadej Pogacar: 'Ik word een beetje bang'

De overwinning van Tadej Pogacar in Strade Bianche maakte grote indruk in het peloton. Bij de 'gewone' renners, maar ook bij een van de andere buitenaardse coureurs. Mathieu van der Poel stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Pogacar rondde zaterdagmiddag een solo van maar liefst 81 kilometer succesvol af. Van der Poel was er zelf niet bij, maar had vol bewondering toegekeken. "Vriend, ik begin een beetje bang te worden", reageerde de Nederlander via Instagram op een post van zijn rivaal in het eendagswerk.

Van der Poel begint zelf over twee weken in Milaan-Sanremo aan zijn wegseizoen. Daar treft hij Pogacar, met wie hij regelmatig traint. Vorig jaar zaten ze allebei in de kopgroep in La Primavera. De Nederlander bleek toen de sterkste. Later klopte Pogacar Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. Die laat de Sloveen dit jaar aan zich voorbij gaan.