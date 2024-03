Ontketende Tadej Pogacar verklapt strijdplan en wint Strade Bianche alsnog na indrukwekkende solo

Tadej Pogacar heeft zaterdagmiddag zijn seizoen afgetrapt en dat heeft de wielerwereld geweten ook. De 25-jarige Sloveen vertelde waar hij ging aanvallen, blufte niet en reed een solo van 80 kilometer naar de finish. Daarmee won hij voor de tweede keer in zijn loopban de Strade Bianche.

In een nat Toscane was het eerder op de dag Lotte Kopecky die de koers bij de vrouwen won. Samen met haar ploeggenoot Demi Vollering, die uiteindelijk derde werd. Was zij de topfavoriet. De status maakte de Belgische wereldkampioene meer dan waar.

Bij de mannen waren er sporadishch een aantal aanvallen. Zo reed de Amerikaan Quin Simmons een tijdje op kop. Nog voordat het goed en wel er echt om ging, was het voor Julian Alaphilippe al gedaan. De Fransman was betrokken bij een valpartij en moest opgeven.

Pogi gaat solo

Met nog zo'n 80 kilometer te gaan besloot Pogacar alleen verder te gaan. Een verrassing mag dat niet heten. Voorafgaand aan de koers werd de Sloveen gevraagd waar hij zou gaan aanvallen. " "Op de Monte Sante Marie", was het antwoord van de renner van UAE Team Emirates. Zo gezegd, zo gedaan. Op een gravelstrook ging het te langzaam voor Pogacar en vanuit het zadel reed hij weg.

De voorsprong van Pogacar bleef maar oplopen. Met nog 40 kilometer te gaan was de voorsprong al meer dan drie minuten en liep deze langzaamaan steeds meer richting de vier minuten.

De Sloveen liet niemand meer in de buurt komen en kwam als eerste over de streep. Het was de tweede keer dat hij de Italiaanse koers won. In 2022 was Pogacar ook de eerste die aankwam in Sienna. Toms Skujins en Maxim van Gils complementeerden het podium.