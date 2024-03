Nathan Van Hooydonck ondanks hartproblemen nog altijd actief bij Visma: 'Leuk om onder de jongens te zijn'

Nathan Van Hooydonck moest in 2023 noodgedwongen een punt achter zijn wielercarrière zetten. Bij de Belgische meesterknecht werd een afwijking aan de hartspier ontdekt. Van Hooydonck kreeg een defibrillator, maar besloot toch te stoppen. Bij Humberto deed de Belg zijn verhaal.

Van Hooydonck was aanwezig bij de talkshow om te praten over de première van de docuserie All-In: The Trilogy. Daar ging het onder meer over het superjaar 2023, waarin het toenmalige Jumbo-Visma alle grote rondes won. Van Hooydonck hielp daar ook aan mee. "Ik kijk er met heel veel trots naar, heel blij dat ik van dit stukje sportgeschiedenis onderdeel heb mogen uitmaken", vertelde de Belg.

Hij won als knecht van Jonas Vingegaard twee keer de Tour. "Eén keer is uniek, maar dit is het hoogtepunt van mijn carrière", benadrukte hij. Zijn mooiste moment was toen hij de Champs-Élysées op kwam gereden. "Dat kwam voor mij het dichtst bij persoonlijk succes. Ik wist van mezelf dat ik niet de fysieke capaciteiten had om een rit in de Tour of een klassieker te winnen. De laatste drie jaar van mijn carrière heb ik toegewijd aan het helpen van mijn ploegmaats om hun doelen te bereiken."

Met het geel op de foto

"Dit beeld (met zijn allen gezamenlijk met het geel over de finish, red.) is waarom ik alle dagen van huis ben geweest en waarvoor ik het altijd gedaan heb. Jonas in de gele trui op de Champs-Élysées is voor mij het mooiste wat er is", aldus Van Hooydonck. In Parijs lukte het hem ook pas om écht te genieten. "Tot etappe 20 heel gefocust. Je moet gewoon je job doen en dat is Jonas veilig houden en het geel naar Parijs brengen."

Voor zijn inzet kreeg Van Hooydonck in 2023 de Kristallen Zweetdruppel, de prijs voor beste Belgische knecht.

Nathan Van Hooydonck (midden) op de Champs-Élysées. © Getty Images

Hartproblemen

Van Hooydonck maakt het momenteel goed, zegt hij na een vraag van presentator Humberto Tan. Ook vindt hij het niet erg om over zijn hartstilstand te praten. Ondanks dat hij fysiek in orde is, stapt hij niet meer op de fiets. Bewust. "Ben een gevaar voor mezelf en ploegmaats", zei hij.

Toch is hij achter de schermen nog altijd actief bij Visma-Lease a Bike. Van Hooydonck begeleidt de partners van de coureurs achter de schermen, ook kijkt hij hoe het eraan toegaat. Hij doet dit jaar de klassiekers, Giro en de Tour. "Kijk er enorm naar uit om terug in de koers te zijn en onder de jongens."