Collega's van met bier bekogelde Mathieu van der Poel komen in actie: 'Nodig om de sport te redden'

Mathieu van der Poel won zondag op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen, maar dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. De Nederlandse wereldkampioen werd onderweg door toeschouwers bekogeld met bier en dat was niet voor het eerst. Zijn Belgische collega's springen nu in de bres voor Van der Poel.

Het Nieuwsblad meldt dat de Belgische vereniging van profrenners (BPCA) een klacht als burgelijke partij zal indienen tegen de biergooiers. Dat betekent dat het niet via het Openbaar Ministerie zal gaan, maar dat de vereniging zelf aan een rechter wil gaan bewijzen dat er een misdaad is gepleegd.

Op die manier wordt de vereniging tijdens het onderzoek op de hoogte gehouden. Secretaris Bert Scheirlinckx vond het biergooien veel te ver gaan: "Het was echt over de grens." Het is voor de vereniging dan ook het moment om er iets aan te doen: "Dit mag niet zomaar overwaaien."

'Gebeurde nog veel meer'

De krant beweert daarnaast dat het biergooien nog maar het topje van de ijsberg was. Zij spraken met een wedstrijdcommissaris: "De laatste jaren wordt het steeds erger. Je weet niet wat je ziet. Op elke helling staan idioten. Er is een foto met twee jonge kinderen en twee vrouwen die voor de hekken zijn gekropen om Van der Poel uit te jouwen. Hoe laag kun je zinken?"

Van der Poel was trouwens niet de enige die er last van had volgens de commissaris: "Je moet eens met open ramen over de Oude Kwaremont rijden. Het is een sport om bier te gooien in een open raam. Als je op de motor zit, krijg je van alles over je heen."

De commissaris, die overigens anoniem wilde blijven tegen de krant, maakt zich zorgen over de sport: "Bij wielrennen zie je inmiddels toestanden zoals bij het voetbal. Er moet dringend actie ondernomen worden om onze sport te redden."

Urine

Van der Poel heeft inmiddels ervaring met mensen die van alles naar zijn hoofd slingerde. Tijdens een van de veldritten in het afgelopen seizoen maakten de fans het nog bonter. Van der Poel spuugde als reactie tijdens een van de wedstrijden naar de fans. Later bleek dat hij niet alleen werd uitgejouwd, maar ook bekers urine over zich heen zou hebben gehad.

Marianne Vos

Het biergooien is al een tijd een probleem in het wielrennen. Marianne Vos kreeg er eerder dit jaar ook al mee te maken tijdens Omloop het Nieuwsblad. Een 'fan' gooide tijdens de koers een volle lading over haar heen. De politie spoorde de fan op en die kon zich vervolgens melden op het bureau.