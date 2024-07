Speciale gast in de volgauto moedigt renners van Visma | Lease a Bike aan in de Tour de France

Visma | Lease a Bike heeft hoog bezoek tijdens de derde etappe van de Tour de France. In de ploegleiderswagen van het team is Edwin van der Sar te gast. De oud-doelman van het Nederlands elftal ziet daardoor de koers van zeer dichtbij.

De renners doen het tot dusverre rustig aan richting de finish in Turijn. In de Italiaanse stad wacht de eerste kans op een ritzege voor de sprinters. Alle vluchters zijn schijnbaar afgeraden door hun ploegleiders om in de aanval te gaan. Het zijn vooral de randzaken die tijdens de etappe van maandag het meest in het oog schieten. Zo verscheen Dylan Groenewegen met een speciale bril aan de start van de etappe. Het opvallende accessoire moet de Nederlander helpen in de jacht op een ritzege.

Hoog bezoek

Niemand minder dan Edwin van der Sar neemt maandag plaats in de volgauto van Visma. De oud-keeper van onder andere Manchester United en Ajax mag tijdens de lange etappe in Tour de France de koers van dichtbij aanschouwen.

Van de Sar liet via zijn Instagram weten dat hij een aantal dagen bij de Tour komt kijken. Zondag was de 53-jarige oud-goalie uit Voorhout nog aanwezig bij de finish waar Kevin Vauquelin als eerste over de streep kwam. De voormalig algemeen directeur van Ajax blijkt een groot wielerliefhebber te zijn. Van der Sar deelde via zijn sociale media dat hij het afgelopen half jaar eindelijk tijd heeft gehad om drie boeken over de wielersport te lezen.

🇫🇷 #TDF2024



This legend of Dutch football is in safe hands today. 🦁🚴🏼‍♂️🧤 pic.twitter.com/OvTBpC3yIc — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) July 1, 2024

UAE Team Emirates grapt over control room

Voorafgaand aan de Tour verraste Visma de wielersport met een nieuw technisch snufje. Middels een speciaal minibusje heeft het team de beschikking tot nog meer informatie tijdens de koers. Zodoende zou het team de concurrentie te slim af kunnen zijn door beter en vooral sneller op belangrijke momenten in de koers te kunnen reageren. Echter zorgde de 'control room' voor ophef bij de wielerunie UCI.

Visma | Lease a Bike ligt net voor Tour de France weer overhoop met UCI om mysterieus busje Visma | Lease a Bike heeft weer iets nieuws verzonnen om de concurrentie te vlug af te zijn in de Tour de France. De Nederlandse ploeg, die in 2024 geplaagd wordt door pech, neemt een speciaal minibusje mee naar Frankrijk. Daarin is werkelijk álles in de koers te volgen. Maar of ze hem mogen gebruiken is een tweede, wielerunie UCI kijkt (wederom) kritisch mee.

UAE Team Emirates plaatste tijdens de etappe van maandag een video over hun 'control room'. De grootste concurrent van Visma reageerde hiermee met een goede dosis humor en een dikke knipoog naar het minibusje van de Nederlandse ploeg.

