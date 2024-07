Topfavoriet Jasper Philipsen tempert verwachtingen voor Touretappe drie: 'Alles moet meezitten'

Jasper Philipsen hoopt maandag zijn eerste etappe in de Tour de France 2024 te gaan pakken. Met de eerste massasprint hoopt de Belgische spurter de eerste te zijn, maar echt moeten winnen is niet het geval.

In gesprek met Wielerflits tempert topfavoriet Philipsen de verwachtingen. "Moeten winnen is een groot woord, maar natuurlijk wil ik graag winnen en we zijn er zeker capabel voor. Maar alles moet meezitten. De eerste sprint is altijd spannend, de waardeverhoudingen moeten nog bepaald worden. Er zijn veel snelle jongens op papier, maar ik kijk er wel naar uit", vertelt de sprinter van Alpecin-Deceuninck vlak voor de etappe.

'Komen nog kansen'

Philipsen laat er in ieder geval geen gras over groeien dat hij de rit van vandaag wel heeft omcirkeld in de agenda. Toch wil de Belgische renner de verwachtingen niet te hoog leggen. "Ik hoop ook vandaag meteen mezelf te meten en meteen de kans te pakken. Er komen nog kansen, maar vandaag zou wel mooi zijn. Iedereen wil meteen scoren, maar we zijn nog maar op dag drie. Het zal er zeker hectisch aan toe gaan."

Sprinttrein

De sprinttrein die Philipsen afzet bij de finish wordt gezien als één van de beste lead-outs van het gehele peloton. Met Mathieu van der Poel heeft hij een ideale voorbereiding om het uiteindelijk af te maken. "We hebben de Ronde van België gereden met Robbe Ghys en Ronas Rickaert, die er nu bij zijn en dan komt Mathieu daar nog bij. In het beste geval kunnen we dat potentieel volledig benutten, maar laten we zien hoe het loopt."