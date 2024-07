Opvallende claim van Remco Evenepoel in Tour: 'Tadej Pogacar zag er niet blij uit met gele trui'

Remco Evenepoel vond dat Tadej Pogacar er niet echt blij uit zag met de gele trui die hij zondag pakte in de Tour de France. De Belg denkt dat de huidige leider van het algemeen klassement liever een stuk later in het geel had gekomen.

In een onderonsje tussen de Belg en Pogacar, bevestigde laatstgenoemde zelfs dat hij een poging deed om niet in het geel te komen. "Ik liet nog een gaatje vallen", zegt Pogacar tegen Evenepoel. De Belg kon op de laatste klim niet mee met Jonas Vingegaard en de Sloveen, maar door hard te werken kon hij samen met Richard Carapaz nog terug komen. Laatstgenoemde was echter meer een blok aan het been van Evenepoel. "Carapaz werkte niet mee", vertelde Evenepoel tegen Pogacar.

Witte trui

Evenepoel kon dus de gele trui van Pogacar binnen halen, maar ook voor hem is nu al in het geel komen geen must. "We zien wel: wordt het geel, des te beter. Wordt het geen geel, dan is dat zo." Evenepoel pakte wel de witte trui en is nu leider van het jongerenklassement in de Tour. De Belg was met die trui in ieder geval ook niet bezig. "Of ik die gewone trui al beu was? Nee, niet per se. Het was per toeval, maar hier staan we dan."

'Had wat krachten verspeeld'

Evenepoel kon dus niet mee met de aanval van Pogacar op de laatste klim, maar hij denkt dat dit wel had gekund als hij daarvoor niet al te veel had gedaan. "Ik zat vlak achter Pogacar toen hij aanviel, de benen liepen alleen even vol omdat ik net ervoor vanuit een tweede groepje ernaartoe moest springen. Het is jammer dat ik wat krachten had verspeeld vlak voor zijn aanval, anders zou ik misschien wel kunnen meegaan. Maar uiteindelijk loopt het nog goed af en kom ik met die twee mannen binnen, dat is belangrijk."

