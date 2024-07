Twaalfvoudig etappe-winnaar in de Tour de France stopt met wielrennen: 'Een bitterzoet gevoel'

Peter Sagan is officieel gestopt als wegwielrenner. Zondag reed hij in zijn thuisland Slovenië de laatste kilometers als wegrijders en tijdens zijn geliefde Tour de France zit het er dus op.

Op zijn Instagram plaatst de 34-jarige wielrenner een emotioneel bericht over zijn pensioen als wegwielrenner. 'Vandaag over de finish komen in de Ronde van Slowakije was een moment vol gemengde gevoelens: verdriet, nostalgie, maar ook trots en vreugde. Het is een bitterzoet gevoel om afscheid te nemen van dit hoofdstuk van mijn professionele carrière, maar ik had me geen betere plek kunnen wensen dan hier. In mijn thuisland '

Herinneringen

In het bericht haalt Sagan nog een aantal prachtige herinneringen uit zijn tijd als wielrenner op. 'Ik herinner me nog altijd mijn eerste etappe in de Tour Down Under op 19 januari 2010. Ik was nog maar een jonge knul, nog geen 20, en ik had toen nooit kunnen denken dat ik zo’n lange en succesvolle carrière in deze sport zou hebben. Het is een lange weg geweest, met ups en downs.'

Prijzenkast

Sagan was op meerdere vlakken enorm succesvol in zijn carrière. Zo stond hij bekend als een renner die een flink aantal klassiekers op zijn naam schreef, waaronder Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nog bekender was hij door zijn sprintprestaties in de grote rondes en dan specifiek de Tour. In de Giro d'Italia pakte hij twee etappes, in de Vuelta vier en in de Tour de France maar liefst twaalf ritten. Ook werd hij drie keer wereldkampioen op de weg.

The moment when Peter Sagan crossed the finish line of a professional road race for the last time in his career 🫶🏻 #OkoloSlovenska pic.twitter.com/coAHnMWc0c — Pierre Baguette team (@pierrebagteam) June 30, 2024

Dankwoord

Sagan sprak ook nog een mooi dankwoord uit aan alle fans en personen die hem in zijn carrière hebben gesteund. 'Dank aan iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze ongelooflijke reis. Jullie steun is mijn drijvende kracht geweest en ik ben zo dankbaar voor elke aanmoediging. Zonder jullie was ik nooit zover gekomen.'