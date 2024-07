Dylan Groenewegen zorgt voor verbazing met bijzondere bril in Tour de France: 'Kylian Mbappe mag hem wel lenen'

De derde etappe van de Tour de France is maandag van start gegaan. Dat betekent voor Dylan Groenewegen de eerste kans op een ritzege vanuit de massasprint. In de jacht op een overwinning wordt niets aan het toeval overgelaten. Zo blijkt uit de bril die hij draagt tijdens de rit.

Voor de start van de derde etappe vanuit Plaisance zorgde Groenewegen voor veel verbaasde blikken. De kersverse Nederlands kampioen heeft een bijzondere bril opgezet om een gooi te doen naar de etappezege. De bril beschikt over een opvallend neusstuk dat hem een aerodynamisch voordeel zou moeten opleveren. Groenewegen geldt met landgenoot Fabio Jakobsen als één van de kanshebbers voor de rit van maandag. Toch heeft Jakobsen het al erg zwaar gehad in het openingsweekend.

Fabio Jakobsen staat na zware dag in Tour al meer dan een uur (!) achter op Tadej Pogacar Opnieuw een zware dag voor Fabio Jakobsen in de Tour de France. De sprinter van Team dsm–firmenich PostNL heeft het dit jaar bijzonder moeilijk als de weg wat omhoog loopt en ook zondag bracht hem dat in de problemen.

Speciale aero-bril

"Rij jij straks nog door naar Dusseldorf?", krijgt Groenewegen de vraag gesteld van Wielerflits. "Daar speelt Frankrijk vanavond. Ik denk dat Mbappé best jaloers is op jouw bril", doelend op opvallende bedekking van de neus. "Van mij mag hij hem lenen. Ik kan hem opsturen", reageert de sprinter met goed gevoel voor humor.

🚴‍♂️🇫🇷 | Na de haarband van Memphis hebben we nu... de Pino-zonnebril van Dylan Groenewegen! 😎😎 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/gbKBCFxHFa — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 1, 2024

Of de bril het verschil gaat maken tussen winst en verlies? "Het zal in ieder geval niet tegenzitten. Alle beetjes leveren wat op. Het kan soms echt aankomen op een fotofinish, daar weet ik alles van."

Wout van Aert klaar om te sprinten

De concurrentie om de etappezege is groot. Naast Groenewegen en Jakobsen staan er nog veel snelle mannen aan de start. De grote favoriet is de Belg Jasper Philipsen, maar ook zijn landgenoot Wout van Aert wil zich gaan mengen in de sprint ondanks zijn val zondag. "Ik heb wat serieuze brandwonden op mijn zitvlak, dus het was niet aangenaam. Maar gelukkig is het niets ergs", stelt de renner van Visma | Lease a Bike.

Vanwege de aanwezigheid van kopman Jonas Vingegaard kan de Belg niet rekenen op veel steun in de sprint. "Het kortste treintje in de geschiedenis", grapt hij. "Ik ga normaal Christophe Laporte aan mijn zijde hebben om mij te brengen. Dat is één van de beste lead-outs die je kan hebben. We gaan onze weg moeten zoeken."

Indrukwekkende Jonas Vingegaard moest in Tour terugdenken aan horrorval: 'Was even schrikken' Jonas Vingegaard wist na anderhalve maand training niet waar hij stond. Pas anderhalve week voor de start van de Tour de France was duidelijk dat de titelverdediger op tijd fit was om deel te nemen. Hij twijfelde, maar kon na de tweede etappe zeggen dat hij terug is. Grischa Niermann, ploegleider van Visma - Lease a Bike, keek in Bologna tevreden terug op het verloop.

Van Aert heeft advies voor Evenepoel

Tadej Pogacar nam zondag de trui over van Romain Bardet. Echter lijkt de Sloveen snel van de trui af te willen om zo zijn ploeg van extra werk te ontzien. Voor Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz is er kans op geel in Turijn. De som van de etappe-uitslagen gaat namelijk bepalen wie het geel gaat pakken.

Opvallende claim van Remco Evenepoel in Tour: 'Tadej Pogacar zag er niet blij uit met gele trui' Remco Evenepoel vond dat Tadej Pogacar er niet echt blij uit zag met de gele trui die hij zondag pakte in de Tour de France. De Belg denkt dat de huidige leider van het algemeen klassement liever een stuk later in het geel had gekomen.

"Dat wordt interessant om te volgen. Wij zullen focussen op veilig binnenkomen", vervolgt Van Aert. Tot slot geeft hij nog een tip aan zijn landgenoot. "Ik zou Remco adviseren om voor het geel te gaan, je kunt het maar gehad hebben.”

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.