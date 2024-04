TV-gids: op deze zender kijk je live naar Luik-Bastenaken-Luik, met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel staat aankomende zondag aan de start van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen hoopt zijn derde monument van dit seizoen te kunnen winnen, maar moet dan zien af te rekenen met favoriet Tadej Pogacar. Check hier op welke zender je zondag het monument kan volgen, evenals de koers van de vrouwen.

Het voorjaar verloopt voor Van der Poel beter dan hij op voorhand ooit had durven dromen. De Nederlander speelde in Milaan-San Remo een cruciale rol om teamgenoot Jasper Philipsen naar de overwinning in Italië te laten sprinten. Vervolgens zegevierde Van der Poel op magistrale wijze in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tijdens beide kasseienklassiekers ging hij ver voor de finish in de aanval en kwam hij met een grote voorsprong solo over de streep.

MvdP kwam in 2020 één keer eerder in actie in Luik-Bastenaken-Luik. Die editie eindigde hij als 6e achter winnaar Primoz Roglic. Dit jaar staat Van der Poel opnieuw aan de start in Luik om een gooi te doen naar de overwinning. Dan dient hij wel alleswinner Pogacar te verslaan, die de torenhoge favoriet is. Zeker vanwege het ontbreken van Remco Evenepoel. De Belg won de laatste twee edities van 'La Doyenne' maar ontbreekt dit jaar vanwege zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Op welke zender is Luik-Bastenaken-Luik te zien?

Luik-Bastenaken-Luik is zondag op verschillende zenders te bekijken. Deze zenders beginnen ook op verschillende tijden met hun uitzending. Zo begint Eurosport 1 om 12:30 uur met het uitzenden van de koers. Bij de NOS beginnen ze om 13:10 uur met de uitzending en VRT1 (Sporza) start twintig minuten later dan de Nederlandse collega's.

Luik-Bastenaken-Luik Femmes

De vrouwelijke koers van Luik-Bastenaken-Luik staat zondag ook op het programma, en staat garant voor spanning. Aan de start staan toppers als titelverdedigster Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en Yara Kastelijn. Zeker Vollering hoopt zondag voor de derde keer zege te vieren in Luik. Voor de Nederlandse, die vertrekt bij haar ploeg SD Worx, zou dit haar eerste overwinning van het seizoen betekenen.

Luik-Bastenaken-Luik Femmes wordt op dezelfde dag gereden als de mannen. Na de finish van de mannen rond 16:30 uur schakelen NOS en VRT1 (Sporza) over naar de vrouwen. Eurosport 1 start om 16:55 uur met het uitzenden van de vrouwenkoers. De verwachting is dat de vrouwen rond 18:00 uur finishen in Luik.

Van der Poel tegen Pogacar

Vorig jaar kwam Remco Evenepoel solo over de streep om voor de tweede keer de Ardennenklassieker op zijn naam te schrijven. Dit jaar kan hij zijn titel niet verdedigen vanwege zijn verwondingen, een breuk aan zijn sleutelbeen en schouderblad, na zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland. Tegenover het wegvallen van Evenepoel staat de terugkeer van wereldkampioen Van der Poel, die na vier jaar weer aan de start verschijnt. Om zijn derde monument dit seizoen te winnen dient hij een hoop sterke renners achter zich te houden.

Van der Poel zal het meest vrezen voor Pogacar, die ongetwijfeld bergop het verschil wil gaan maken. Bovendien staat de nummer twee van vorig jaar aan de start met Tom Pidcock, die ondanks een valpartij in goede vorm verkeert. De Brit etaleerde dit tijdens zijn overwinning in de Amstel Gold Race waarin hij de sterkste was in de sprint. Wie weet wat de olympisch kampioen mountainbike in de Ardennen kan laten zien.

Tiesj Benoot eindigde in diezelfde sprint als derde, en wordt in Luik uitgespeeld door zijn ploeg Visma | Lease a Bike als de kopman. Een overwinning voor de Belg lijkt een lastig verhaal te worden, maar Benoot is zeker niet iemand die je mag onderschatten. Een andere naam die niet mag ontbreken in dit rijtje is Mattias Skjelmose. De renner van Lidl - Trek maakt een sterk seizoen door en is een van de outsiders voor zondag.