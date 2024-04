Remco Evenepoel loopt twee breuken op en moet lang toekijken na zware crash in Baskenland

Remco Evenepoel is voorlopig uit de roulatie na de zware crash in de Ronde van het Baskenland donderdag. De Belg ging samen met een hoop klassementsrenners tegen het asfalt en daarbij liep hij twee flinke breuken op.

In de gruwelijke crash van donderdag gingen bijna alle favorieten voor de eindzege tegen het asfalt. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Evenepoel lagen alledrie bij de gevallen renners. De Deense Tour de France-winnaar van Visma Lease a Bike bleek er ook heftig aan toe. Vingegaard werd direct met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Deen liep een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben op.

Evenepoel

Wielerploeg Soudal Quick Step heeft nu ook de blessures van Evenepoel bekend gemaakt. Ook de Belg ging heel hard onderuit en kan voorlopig niet fietsen. Evenepoel liep een gebroken sleutelbeen en schouderblad op aan de rechterkant van zijn lichaam. Vrijdag vliegt de klassementsrenner terug naar België om in het ziekenhuis van Herentals geopereerd te worden aan zijn verwondingen.

Reactie

Zijn ploeg wenst Evenepoel in ieder geval veel sterkte toe in het herstellen van zijn blessures. "Ons team wenst Remco het allerbeste toe, net als alle andere renners die betrokken waren bij de zware valpartij." Na de wedstrijd werd er online schande gesproken van de gevaarlijke afdaling in de Ronde van het Baskenland. Er bleken gigantische hobbels in de weg te zitten, waardoor de renners makkelijk onderuit gingen.