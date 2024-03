Wout Poels krijgt het aan de stok in peloton: 'Hij sloeg me echt keihard'

Wielrenner Wout Poels heeft een klacht ingediend tegen collega Iván Cortina bij de CPA (vakbond voor wielrenners, red.). De Nederlander kreeg het tijdens een etappe in de Ronde van Catalonië aan de stok met de Spanjaard. Ook had Poels een incident met Nairo Quintana.

In de In Koers podcast van het Algemeen Dagblad vertelt Poels dat Cortina hem sloeg. "In de op één na laatste dag zat er na dertien kilometer een technische afdaling in het parcours. Iedereen wil daar voorin zitten, dus het was dringen."

Keiharde stoot

Op dat moment ging het mis. "Cortina van Movistar zette zich er vlak voor de top tussen. Hij ging rechtop zitten en haalt vol met een vuistslag uit op mijn bovenarm. Hij sloeg me echt keihard en dat deed nog best wel pijn ook. Dus ik had vervolgens een flinke ruzie met hem. Ik vroeg waarom hij dat nou deed. Hij zei dat het altijd hetzelfde liedje is met mij. Maar ik rijd nooit met hem bergop, want hij is er meestal al vanaf gereden."

Mede-wielrenner en podcaster Dylan van Baarle snapt niks van de uitspraken van Cortina. ",Ik denk dat Wout juist een van de renners is die altijd correct is." Ook Poels is zich niet echt van kwaad bewust. "Soms rem ik misschien iets te snel voor anderen”, geeft Poels aan. ,,Maar nu was ik een klassement aan het rijden. Als hij aan een sprint meedoet, ga ik hem ook niet in de weg rijden, dus andersom verwacht ik dan ook wat van hem."

Een klacht bij de jury van de organisatie leverde niet zoveel op. Cortina kreeg een boete van 300 Zwitserse Franken en UCI-punten aftrek. Poels baalt daarvan. "We hebben vaak kritiek op organisatoren, omdat de parkoersen niet veilig zijn en dan heb je zo’n renner die gewoon echt een vuistslag geeft. Dat kan niet."

Quintana

Ook Quintana was niet blij met de Nederlander. "Ik wilde opschuiven, dicht bij Tadej Pogacar zitten, maar niemand liet me ertussen. Dus ik besloot achter Enric Mas (de kopman van Movistar, red.) te gaan rijden, naast Quintana. Dat is op zich wel vervelend voor hem, maar ik reed niet zo dicht naast hem dat ik hem probeerde weg te duwen."

De kleine Colombiaan kon dat niet waarderen en werd boos op Poels. "Op een gegeven moment gaf hij me een elleboog en toen kreeg ik ruzie met hem. Ik zei dat hij zeker weer aan de tramadol zat, waardoor hij zo agressief deed", was Poels erg scherp. Quintana werd tijdens de Tour de France van 2022 zesde in het eindklassement, maar door gebruik van tramadol werd hij uit de rangschikking gehaald.