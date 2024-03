Tadej Pogacar na totale overheersing in Catalonië: 'Wil de beste wielrenner ooit worden'

Op Tadej Pogacar stond deze week geen maat bij de Ronde van Catalonië. De Sloveen van Team UAE Emirates won zondag ook de afsluitende etappe en dat was alweer zijn vierde overwinning. Vanzelfsprekend was het eindklassement ook een prooi voor Pogacar. De alleskunner was na afloop vol ambities.

"Ik wil de beste wielrenner ooit worden", zei Pogacar tegen Cycling Weekly. De Sloveen vindt dat zelf ook realistisch: "Of dat gaat lukken? Dat gaan we zien. Er komen grote wedstrijden aan dit jaar en alles volgens plan verloopt dan denk ik dat het mogelijk is."

Pogacar won in 2020 en 2021 de Tour de France, maar het beste moet nog komen: "Ik voel me momenteel beter dan ooit. Ik heb me nog nooit zo comfortabel gevoeld op de fiets als nu. Elke dag stap ik met een glimlach op de fiets."

Totale overheersing

Dat Pogacar zich beter dan ooit voelt, liet hij deze week in Catalonië wel zien. Hij was de sterkste in de tweede, derde, zesde en zevende etappe. Het leverde hem naast de eindoverwinning ook de puntentrui en de bergtrui op. Pogacar had de Ronde van Catalonië nog niet eerder gewonnen.

Giro-Tour combinatie

Het wielerseizoen staat voor Pogacar in het teken van twee grote rondes: de Giro d'Italia en de Tour. De Sloveen zal voor het eerst van start gaan in Italië. Het is afwachten in welke vorm hij dan richting de Tour gaat. In Frankrijk zal hij moeten gaan afrekenen met Visma Lease A Bike-kopman Jonas Vingegaard, die de afgelopen twee edities van de Ronde van Frankrijk wist te winnen.