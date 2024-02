Gouden dag voor Nederlandse zwemsters op WK: 'Dat heb ik nu wel verpest, hè?'

Eindelijk kreeg Ranomi Kromowidjojo een opvolger. De zwemster pakte in 2013 WK-goud en was daarmee bijna elf jaar lang de laatste individuele Nederlandse zwemwereldkampioen. Vrijdag kreeg Nederland er niet één, maar zelfs twee wereldkampioenen bij en het scheelde niet veel of er was nog een derde bijgekomen.

Natuurlijk won Sharon van Rouwendaal tijdens het WK al twee gouden medailles, maar dat was in het open water en niet in het bad in Doha. Marrit Steenbergen zwom vrijdag in een geweldige tijd naar de wereldtitel op de 100 meter vrije slag en Tes Schouten zorgde even later voor de volgende Nederlandse wereldtitel op de 200 meter schoolslag. Caspar Corbeau leek Nederland een dubbelslag op de 200 meter schoolslag te bezorgen, maar werd in de laatste meters nog net voorbijgezwommen door de Chinees Zhihao Dong.

Steenbergen 'verpest' het

Voor Steenbergen was het al haar tweede gouden medaille dit toernooi, want ze won ook al met het Nederlands estafetteteam de 4 x 100 meter vrije slag. Steenbergen werd al jarenlang gezien als de opvolger van Kromowidjojo, maar is dat nu echt en dat terwijl ze eigenlijk niet graag in de schijnwerpers staat: "Dat heb ik nu wel een beetje verpest, hè?’, zei ze lachend na afloop.

Steenbergen is nog altijd slechts 24 jaar. Al in 2016 deed ze mee aan de Olympische Spelen met het estafetteteam, dat vierde werd en dus net naast een medaille greep. In Parijs hoopt ze komende zomer wel een medaille op de Spelen binnen te halen nadat ze jarenlang worstelde met blessures en andere problemen. Het geheim is heel simpel: "Ik zwem pas hard als ik plezier heb."

Schouten toont ballen

Schouten domineerde in de finale van start tot finish. Ze vertrok als een raket en stortte geen moment in. Schouten was vooraf al vol vertrouwen: "Ik ging al uit van minstens zilver, ook al klinkt dat wat arrogant." Het plan was duidelijk: "Ballen tonen en zien wat eruit komt. Dat is gelukt."

Hoewel het winnen van de wereldtitel een prestatie is om trots op te zijn, richt ze zich toch ook al op de Spelen van komende zomer. Ze weet dat het een kwestie wordt van de zenuwen onder controle houden: "Iedereen die in Parijs de finale haalt, heeft kans op een medaille, maar ze schijten ook allemaal in hun broek. Laten we het niet te groot maken."

Corbeau grijpt net mis

Corbeau leek de race van Schouten volledig te kopiëren, maar op het einde ging het mis. Hij stortte volledig in en zag de Chinees Dong met een geweldige eindsprint het goud pakken: "Hij staat bekend om zijn sterke eindschot, maar ik wilde alles geven en dan zien we wel wat eruit zou komen."

De zwemmer had dan ook geen spijt na afloop: "Liever zo dan lafjes meezwemmen. En ik sta hier met zilver, hè. Dan moet je niet treuren." Corbeau was niet de enige Nederlander in die finale, want ook Arno Kamminga deed mee. Hij lag halverwege op de tweede plaats achter zijn landgenoot, maar ook hij viel stil. Kamminga werd uiteindelijk zevende.