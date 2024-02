Marrit Steenbergen zwemt Nederlands record op 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen heeft donderdag tijdens de WK zwemmen een Nederlands record gezwommen. In de halve finale van de 100 meter vrije slag zwom ze een tijd van 52.53. Daarmee kwam ze zelfs in de top tien van de eeuwige ranglijst.

Vrijdag 16 februari komt Steenbergen in Doha in actie tijdens de finale van de 100 meter vrije slag, en maakt ze kans om een gouden medaille mee naar huis te nemen.

Wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zou ook aan de 100 vrij meedoen, maar de Zweedse heeft ervoor gekozen om zich op de sprintafstand te richten. Zij verschijnt vrijdag dus niet op het startblok.

Zwaar WK voor Kira Toussaint

Later op donderdag zwom de Nederlandse Kira Toussaint de finale van de 50 meter rugslag, nadat ze woensdag een zware dag had vanwege het overlijden van haar oma. Ze bekeek een livestream van de crematie tijdens de WK. In de finale zwom ze langzamer dan de dag daarvoor. Met een tijd van 28.18 werd ze zevende.