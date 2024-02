Voor Nyls Korstanje duurt finale 100 meter vlinderslag een paar meter te lang

Nyls Korstanje heeft de meest ondankbare plek gepakt in de finale van de 100 meter vlinderslag. De Nederlandse zwemmer werd vierde, net buiten de medailles dus. En dat terwijl zijn start uitstekend was.

De 25-jarige Korstanje startte uitstekend en lag lange tijd aan kop, maar zakte in het slot van de race terug en kwam 0,09 seconde tekort voor het podium. Voor hem was het beter geweest als de 100 meter was ingekort tot 95 meter. Hij eindigde met een tijd van 51,41 seconden als vierde. Het goud ging naar de Portugees Diogo Ribeiro in een tijd van 51,17 seconden. De Oostenrijker Simon Bucher pakte het zilver: 51,28 seconden. De Pool Jakub Majerski was een fractie sneller dan Korstanje en greep de bronzen plak (51.32).

Kenzo Simons

Kenzo Simons eindigde in de relatief sterk bezette WK-finale van de 50 meter vrije slag als zesde. Met een persoonlijk record (21,73) had de 22-jarige zwemmer zich vrijdag verrassend voor zijn eerste finale op een WK geplaatst. Hij kwam alleen niet in de buurt van de medailles. Goud en zilver was er voor de Oekraïner Vladyslav Bukhov (21,44) en de Australiër Cameron McEvoy, die op één honderdste van een seconde zijn wereldtitel kwijtraakte (21,45). De Brit Benjamin Proud pakte het brons (21,53).

Simons had zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.