Super Bowl 58 | Alles wat je moet weten over de finale tussen Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers

Nog een paar nachtjes slapen en dan staat het toetje van het NFL-seizoen op het programma: Super Bowl 58. Op zondag 11 februari spelen titelhouder Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers tegen elkaar. Hieronder vind je alle informatie over Super Bowl 58, waaronder de race tegen de klok voor Taylor Swift.

De finale is een rematch van Super Bowl 54. In 2019 wonnen de Chiefs na een comeback van de Niners. Kansas City stond destijds in Miami na drie kwarten met 20-10 achter. Toen nam quarterback Patrick Mahomes zijn ploeg bij de hand. Hij gooide twee touchdowns en bezorgde zijn ploeg de eerste Super Bowl sinds 1969. De Chiefs wonnen uiteindelijk met 31-20.

Het was het begin van de dominantie van de Chiefs in de NFL. In 2020 verloren ze nog van legende Tom Brady en Tampa Bay Buccanneers, maar vorig jaar hield Mahomes de Vince Lombardi Trophy weer vast na de finale tegen Philadelphia Eagles. Dit seizoen leek het minder te gaan met Kansas City Chiefs, maar in de play-offs stond het weer op. Mahomes loodste zijn ploeg naar de finale van de AFC, waarin Baltimore Ravens, toch wel het beste team afgelopen seizen in de NFL, aan de kant werd gezet.

Aan de andere kant, in de NFC, werd San Francisco 49ers kampioen. Zij zijn op zoek naar hun eerste Super Bowl sinds 1994. Onder leiding van hoofdcoach Kyle Shanahan werd de weg omhoog ingezet vanaf 2019. De Niners stonden vier keer in de NFC-finale en werden - inclusief dit jaar - tweemaal kampioen. Dit seizoen werd er dit seizoen in de play-offs gewonnen van Green Bay Packers en Detroit Lions.

Hoe laat begint Super Bowl 58?

De finale van het NFL-seizoen wordt gehouden op 11 februari in de Verenigde Staten. Maar vanwege het tijdsverschil met Nederland is de wedstrijd hier op maandag 12 februari. Super Bowl 58 tussen Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers begint op maandag 12 februari om 00:30 uur .

Super Bowl op tv in Nederland

Wil jij opnieuw, of voor de eerste keer, de Super Bowl kijken in Nederland? Dat kan. ESPN zendt zoals gebruikelijk de wedstrijd uit. Om 23:30 uur (op zondag 11 februari) begint de voorbeschouwing met presentatrice Sanne van Dongen. Aansluitend is de wedstrijd met Nederlands commentaar. Op ESPN 4 is de Amerikaanse voorbeschouwing, die begint om 21:00 uur. Later is daar ook de wedstrijd te zien met Engels commentaar.

Stadion Super Bowl

De finale tussen Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers wordt gespeeld in Allegiant Stadium in Las Vegas. Dat stadion werd in 2020 geopend en biedt plaats aan 65.000 toeschouwers. Las Vegas Raiders is de oorspronkelijke bespeler van het stadion.

Allegiant Stadium is klaar voor Super Bowl 58 © Getty Images

Halftime Show Usher

Een belangrijk onderdeel van de Super Bowl is de Halftime Show. Dit jaar is het de eer aan r&b-zanger Usher om voor het spektakel te zorgen in de rust van de finale. Naar de Halftime Show kijken meer dan 100 miljoen mensen, ongeveer de helft kijkt ook daadwerkelijk naar de wedstrijd.

Usher was al eens te gast bij de Halftime Show van The Black Eyed Peas in 2011. Toen wist hij: ik wil ook eens de hoofdpersoon zijn. "Sinds die dag heb ik het altijd in mijn hoofd gehad", zei hij onlangs in een interview. "Het stond op mijn bucketlist", benadrukte hij. In de Verenigde Staten werd vreemd opgekeken toen Usher werd gekozen, hij bracht al jaren geen nieuwe muziek uit. Blaast hij met de Super Bowl zijn carrière nieuw leven in?

Er gaan ook geruchten dat Justin Bieber, die ontdekt werd door Usher, een rolletje heeft in de Halftime Show. Verder zijn er voor de finale optredens van countryzangeres Reba McEntire (Star Spangled Banger), Post Malone (America The Beautiful) en Andra Day (Lift Every Voice and Sing). De Nederlandse dj Tiësto had ook een rol bij de Super Bowl, maar moest afzeggen wegens familieomstandigheden.

Op welke spelers moeten we letten?

We beginnen met San Francisco 49ers. Dat team heeft vooral veel aanvallende wapens, met Christian McCaffrey als belangrijkste man. De running back met rugnummer 23 (net als Michael Jordan en LeBron James) kan eigenlijk alles: hard rennen, ballen vangen en zelfs gooien. Lukt het de Chiefs hem klein te krijgen?

Toch moet Kansas City Chiefs verder kijken. De aanval van de 49ers staat onder leiding van quarterback Brock Purdy. Zijn verhaal is bijzonder; Purdy werd in 2022 als allerlaatste gedraft, wat heb de bijnaam Mr. Irrelevant opleverde. Maar Mr. Irrelevant werd relevant, vooral dit seizoen. Purdy gooit zijn ballen vooral naar McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle en Brandon Aiyuk.

Kansas City Chiefs leunt dit seizoen meer dan ooit tevoren op een goede defense. Die staat onder leiding van Chris Jones. Maar de grote meneer bij de Chiefs is natuurlijk Mahomes. Hij vormt al jaren een superduo met tight end Travis Kelce. De quarterback zal voornamelijk hem zoeken, al bezit Mahomes het talent om iedereen om hem heen beter te maken. Maar de camera zal vooral focussen op Kelce, ook vanwege zijn vriendin Taylor Swift.

De quarterback Brock Purdy (links) en Patrick Mahomes (rechts) © Getty Images

Race tegen de klok voor Taylor Swift

Kelce en Swift zijn sinds dit seizoen een setje en de NFL plukt daar de vruchten van. Zo zijn de kijkersaantallen met name bij wedstrijden van de Chiefs gestegen, vooral omdat er veel Swifties (fans van Swift) kijken. De regie weet de populaire zangeres vaak te vinden op de tribune, maar bij de Super Bowl is dat misschien niet mogelijk. Swift is bezig aan een tournee in Japan, al kan ze in theorie wel bij de finale van haar vriendje zijn. Op zaterdag heeft ze haar laatste show in Tokio.

Het enorme tijdsverschil is in het voordeel van Swift. In Las Vegas is het 17 uur later dan in Tokyo. "We zullen kijken of ze het gaat halen", sprak Kelce mysterieus op een perspraatje deze week. Het belooft hoe dan ook vuurwerk te worden in de Super Bowl, met of zonder Swift op de tribune.