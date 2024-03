Nadine Visser mist door fout finale 60 meter horden op WK indoor atletiek: 'Raakte hem ook bij de warming-up'

Een grote teleurstelling voor atlete Nadine Visser bij het WK indoor. Ze ging vol voor een medaille op de 60 meter horden, maar strandde in de halve finales. Visser raakte de eerste horde en was op slag kansloos voor een plek in de finale.

Visser moest in haar halve finale bij de eerste twee zien te eindigen en startte erg goed. Het ging echter net zo snel fout. Ze raakte de eerste horde vol en verloor daarbij veel snelheid. Een finaleplaats was meteen onmogelijk en Visser eindigde als laatste met een tijd van 8,42. Een stuk langzamer dan haar persoonlijk record van 7,77.

De atlete stond de NOS snel te woord: "Ik heb geen idee wat er gebeurde." Ze zocht naar een verklaring: "Misschien is de goede start juist het probleem. Dan moet ik mijn passen kort maken om niet te dichtbij de horde te komen."

Het was niet voor het eerst dat het Visser overkwam: "Bij de warming-up raakte ik hem ook. Toen ben ik het juist opnieuw nagegaan. Dat moet ik gewoon kunnen. Ik heb het eerder dit seizoen ook al gehad, maar daarvoor was het tien jaar geleden." De atlete was goed in vorm en baalde dus ook enorm: "Ik was ervan overtuigd dat ik vanavond heel hard zou lopen."