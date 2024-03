'Christian Horner zou naar Monaco moeten zwemmen voor Max Verstappen'

Het rommelt bij Red Bull Racing en dat is voor een groot deel het gevolg van het gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit overschat zichzelf een beetje volgens oud-coureur Christijan Albers.

"Na de race in Saoedi-Arabië zei Horner: ’Niemand is groter dan het team’", schrijft Albers in zijn column in De Telegraaf. "Daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Zelfs Michael Schumacher was dat niet bij Ferrari. Alleen juist door die uitspraak begeeft Horner zich op glad ijs. Want hij doet zelf wel net alsof hij groter is dan het team. Door overdreven met zijn vrouw rond te lopen in de paddock in Bahrein en door te roepen dat hij het team heeft opgebouwd, bijvoorbeeld." Iets dat volgens Albers feitelijk ook niet klopt. "Want dat hebben Dietrich Mateschitz en Helmut Marko gedaan."

Horner raakte de laatste maanden in opspraak na klachten over grensoverschrijdend gedrag en omdat hij het aan de stok kreeg met teamadviseur Marko. Max Verstappen heeft zijn toekomst verbonden aan de Oostenrijker en dus is de spanning om te snijden bij het succesvolle team.

Machtsstrijd

"Als ik in zijn positie had gezeten, had ik qua uitspraken een stap teruggedaan", aldus Albers over Horner, die volgens hem voor rust binnen het team zou moeten zorgen. "De voorbije weken is hem dat niet gelukt; kijk alleen al naar de strijd met Marko. Voor mijn part zou Horner nog naar Monaco moeten zwemmen om met Verstappen om tafel te gaan, puur en alleen om te zorgen dat het team bij elkaar blijft."

"Als teambaas moet je niet gaan wijzen naar anderen", tipt Albers. "Hij moet ervoor zorgen dat het weer botert tussen de partijen. Dat is veel belangrijker dan wat oneliners. Zo observeer ik het van de buitenkant, ik ben er niet voor om iemands kop eraf te hakken. Maar je hebt zo’n fantastische auto, zo’n fantastisch team, dat mag nooit kapot gaan door een machtsstrijd."

Verstappen naar Mercedes?

Door de onrust bij Red Bull en omdat Lewis Hamilton na dit seizoen van Mercedes overstapt naar Ferrari, wordt Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar de ooit zo succesvolle formatie. "Als het zo blijft rommelen en hij zou inderdaad willen vertrekken, dan weet ik zeker dat (teambaas, red.) Toto Wolff hem bij Mercedes met open armen ontvangt", aldus Albers.

Grand Prix van Australië

Het Formule 1-circus staat momenteel in Australië waar de Grand Prix van Melbourne komend weekend wordt verreden. Verstappen maakte de reis erheen met een privéjet en dat had nog best wat voeten in de aarde.