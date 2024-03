'Als Red Bull moet kiezen tussen Max Verstappen en Christian Horner, wint de teambaas'

De machtsstrijd bij F1-team Red Bull is nog niet over. Daartoe zal er vermoedelijk eerst een winnaar moeten komen, anders blijft het achter de schermen knetteren tussen het kamp van teambaas Christian Horner en dat van adviseur Helmut Marko. Wie delft het onderspit?

Max Verstappen is trouw aan Marko. De drievoudig wereldkampioen werd door 'Doktor Marko' als talentje naar het team gehaald en tot kampioen gekneed. Het onderlinge vertrouwen is eindeloos. Ook Max' vader Jos kan het uitstekend vinden met de ex-racer, die bevriend was met de oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz (overleden in oktober 2022). Maar Horner wordt gesteund door Red Bull-aandeelhouder Chalerm Yoovidhya. De Thai bezit 51 procent van de aandelen.

Wie wint

Wat nou als beide kampen de spanningen tot op de spits drijven? Wat als er echt iemand moet vertrekken: Horner of Marko? The Mirror schrijft zaterdag dat in dat geval de keus valt op Horner. Dus ook als het gevolg is, dat Marko dan Verstappen met zich meeneemt. Kennelijk heerst het vertrouwen dat Horner met een vervanger ook de zeges aan elkaar kan rijgen.

Red Bull

"Eerst leek het erop dat Horner alleen steun genoot van de zakenman uit Thailand", schrijft de krant. "Maar we begrijpen nu dat Horner ook wordt gesteund door andere aandeelhouders in het bedrijf. Dat is gebeurd na de bekendmaking van het interne onderzoek van Red Bull." Daarmee verwijst de krant naar de beschuldigingen die een vrouwelijke medewerker uitte richting Horner. Hij zou grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Uit het onderzoek zou blijken dat de klachten ongegrond waren.

Contract

"Bronnen rondom het team zeggen dat Verstappens manager Raymond Vermeulen al is ingelicht over de situatie", zo gaat de krant verder. "Het bedrijf is bereid om harde keuzes te maken indien nodig." Ook melden de bronnen dat Marko in het contract van Verstappen een clausule op heeft laten nemen, dat als de Oostenrijker het team verlaat, Verstappen dan ook vrij is om te gaan. Dat zou Marko zonder medeweten van andere hoge piefen in het team hebben gedaan.