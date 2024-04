Deze zangeres schittert op het shirt van FC Barcelona tijdens El Clasico

Sinds de samenwerking van FC Barcelona met Spotify prijkt iedere editie van El Clasico een logo van een artiest op het shirt van Barcelona. Dit jaar zal het logo van de colombiaanse zangeres Karol G te zien zijn tijdens het duel met Real Madrid.

De zangeres volgt daarmee onder andere rapper Drake en zangeres Rosalia op, van wie het logo eerder op het shirt te zien was. In de eerste wedstrijd van het seizoen 2023/2024 tussen Barcelona en Madrid was deze eer voor The Rolling Stones.

Tijdens de wedstrijd in de Spaanse hoofdstad op 21 april zullen Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten het shirt met het logo van Karol G dragen. Het vrouwenelftal van Barcelona komt al eerder in actie in dit speciale tenue. Zij dragen het al in de wedstrijd tegen Villarreal op 13 april.

Hartvormig prikkeldraad

Het symbool dat op het shirt gedrukt wordt is een hart met randen van prikkeldraad. Hiermee wil Karol G een bepaalde boodschap uitdragen. Ze wil een hart toedragen aan iedereen die bereid is om spelregels te veranderen en blokkades te doorbreken.

"Het hartvormige symbool representeert een moment in mijn leven waarop ik kracht, veerkracht en steun vond. Met dank aan Spotify en FC Barcelona kan dat symbool schitteren op een betekenisvol shirt waaraan diezelfde waarden en energie verbonden zijn", aldus de zangeres.

Karol G heeft meerdere spaanstalige hits op haar naam staan. Onlangs bracht ze een nummer uit in samenwerking met de Nederlandse DJ Tiësto genaamd 'Contigo'. Het nummer is geinspireerd op de hit 'Bleeding Love' (2007) van Leona Lewis.