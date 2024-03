Irene Schouten en haar man Dirkjan steken de handen uit de mouwen in hun nieuwe huis tijdens het paasweekend

Het schaatsseizoen zit erop en dus hebben de rijders tijd voor andere dingen. Irene Schouten kondigde zelfs haar afscheid aan als schaatsster, maar dat betekent niet dat ze deze periode lekker rustig aan kan doen. Ze gaf eerder al aan dat ze nog genoeg te doen heeft in huis en dus leeft ze zich samen met haar man Dirkjan Mak flink uit tijdens het paasweekend.

Schouten kondigde in februari haar afscheid aan als prof. Ze verraste daarmee de volledige schaatswereld, want ze deed dat na de WK afstanden waar ze goed was voor drie gouden medailles en een zilveren plak. Begin maart reed ze haar laatste wedstrijd bij de Marathon Cup in Leeuwarden en dus is het tijd om lekker op de bank te ploffen en uit te rusten van al die zware jaren, toch?



Niet echt, want Schouten en haar man Dirkjan moeten in hun nieuwe huis nog flink aan de bak met een verbouwing. Op Instagram deelt de drievoudig olympisch kampioen een video waarop Dirkjan druk bezig is met klussen en aan het huis te zien, moet er nog flink wat gebeuren. Ze hoeven zich dus niet te vervelen de komende tijd.

© Instagram / Irene Schouten

Afscheid

Schouten heeft in ieder geval genoeg tijd om te helpen met de verbouwing nu ze haar afscheid heeft aangekondigd. Velen gingen er vanuit dat ze nog door zou gaan tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan, maar daar zullen we haar niet zien. Ze kreeg na de aankondiging een prachtig afscheid in Thialf.

Helemaal stoppen met schaatsen doet Schouten overigens niet. De kans bestaat dat ze volgend seizoen wel nog een paar marathons gaat rijden om af te bouwen. Wij spraken Schouten na haar laatste wedstrijd bij de Marathon Cup begin maart, bekijk hieronder het hele interview.

Klussende schaatsers

Schouten is niet de enige uit de schaatswereld die momenteel bezig is met een verbouwing. Ook Joy Beune en Kjeld Nuis maken van de vrije weken gebruik om hun huis eens flink op te knappen. Het schaatskoppel heeft het expres zo gepland zodat ze er geen last van zouden hebben tijdens het seizoen. De twee zijn sowieso druk, want eerder deze week doken ze ook nog samen de keuken in om een taart te bakken.