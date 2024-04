Kjeld Nuis is vlak na verjaardag Joy Beune alweer druk in de weer: 'Cocktails eruit zweten'

Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na het schaatsseizoen samen naar Kreta getrokken om te genieten van een dikverdiende vakantie. Beune was zondag ook nog eens jarig. De wereldkampioene allround werd op het Griekse eiland 25 jaar en vierde dat met haar vriend en zijn zoontje Jax. Nuis was een dag later alweer druk bezig om de drankjes eruit te zweten, maar gelukkig was er ook tijd voor ontspanning.

Terwijl in Nederland het zomerse weer nog een beetje los moet komen, heeft het schaatskoppel in Griekenland aan zon geen gebrek. Prima weertje dus om af en toe lekker aan het zwembad te liggen, maar ook om lekker een fietstochtje te maken. Dat lieten de twee samen met Nuis' zoontje Jax dan ook niet na en dan was Beune zondag ook nog eens jarig. Reden voor een feestje dus.

'Gefeliciteerd stinkerd': Joy Beune wordt verrast met liefst twee taarten na fietstocht met Kjeld Nuis Joy Beune en haar vriend Kjeld Nuis zijn op vakantie en zondag is de wereldkampioene allround nog jarig ook. Beune is 25 jaar geworden en viert dat door te doen wat ze naar eigen zeggen het liefste doet: fietsen.

Ondanks dat het een mooi feestje zal zijn geworden, was Nuis er een dag later alweer snel bij om te trainen en zich klaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen. De 34-jarige schaatser hield zich niet in en had daar volgens het bijschrift een mooie reden voor: 'Cocktails eruit zweten'.

Kjeld Nuis zweet de cocktails eruit. © Instagram / Kjeld Nuis

Uitrusten

Gelukkig was er maandag ook nog tijd om uit te rusten van het verjaardagsfeestje, want de twee lagen even later samen met de zoon van Nuis lekker aan het zwembad. Dat hoort er tenslotte ook bij als je een reis maakt naar de zon.

Nuis en Beune genieten samen aan het zwembad. © Instagram / Kjeld Nuis

Verjaardagsfeest

Beune mocht zondag 25 kaarsjes uitblazen en waar je normaal gesproken blij mag zijn met één taart, kreeg de schaatsster er gewoon twee. Het hotel gaf haar een chocoladetaart cadeau en in de avond was ook het restaurant er als de kippen bij om Beune een taart te serveren.