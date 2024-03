Max Verstappen en Kelly Piquet blijven nog even tussen de koala's en kangoeroes na GP van Australië

Max Verstappen is na zijn teleurstellende Grand Prix van Australië niet meteen doorgevlogen naar Japan, waar op 7 april de volgende race op het programma staat. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet en haar dochtertje Penelope ontdekte hij wat toeristische trekpleisters.

"Ik heb zoveel plezier gemaakt in Melbourne", schrijft Piquet onder een fotoreeks op Instagram. "Zo leuk om het door de ogen van Penelope te ontdekken!" Ook Verstappen is te zien op één van de foto's.

In Australië kwam een einde aan de reekse van de Formule 1-coureur van negen overwinningen op rij. Door problemen met zijn remmen viel hij al na enkele rondes uit. Verstappen staat nog steeds bovenaan de ranglijst van het wereldkampioenschap.

Gezien de reistijd van Europa naar Australië is het niet gek dat Piquet heeft besloten nog even in Melbourne te blijven. Verstappen moest met zijn privéjet wel zeven tussenstops maken om bij te tanken om de oversteek naar de andere kant van de wereld te maken. Hij stopte onder meer in Saoedi-Arabië, Abu Dhabi, Oman, Maleisië en Indonesië.

Kelly Piquet

Kelly Piquet is de dochter van de Braziliaanse racelegende Nelson Piquet en kreeg samen met de Russische coureur Daniil Kvyat een dochtertje: Penelope. Verstappen en Piquet zijn sinds 2021 samen. Verstappen is vaker te zien samen met Penelope, zo komt ze weleens voorbij in een livestream van de Nederlander.