Formule 1 | IJzersterke Max Verstappen pakt pole position na uitstekende kwalificatie in China

Max Verstappen heeft zijn gewenste pole position te pakken. In zijn Red Bull was de leider in de WK-stand oppermachtig op het Chinese circuit. Er gebeurde verder genoeg tijdens de kwalificatie, zo was er een rode vlag en stelde Lewis Hamilton enorm teleur.

In de derde en beslissende kwalificatie stond er geen maat op Verstappen. De Nederlander overtuigde de gehele kwalificatie al en bekroonde een sterke zaterdag met pole position. Hij start zondag vooraan, met vlak achter hem Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso. Lando Norris (vierde) en Oscar Piastri (vijfde) starten daarachter, gevolgd door de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Crash van Carlos Sainz

De tweede kwalificatieronde was pas een paar minuten onderweg, toen de rode vlag al getoond werd. Carlos Sainz, bezig aan een sterk seizoen, ging bij het uitkomen van de laatste bocht net wat te wijd en verloor de controle over het stuur. Gelukkig voor hem kwam hij niet hard in aanraking met de muur.

De klok werd stilgezet op iets minder dan zeven minuten. Daardoor kon iedereen, zelfs Sainz, daarna nog wat rondjes neerzetten. Verstappen ging eenvoudig door naar Q3, maar voor Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon en Pierre Gasly was het einde kwalificatie. Sainz na zijn crash nog een knappe tijd neer en mocht als nummer drie ook naar Q3.

Pijnlijke aftocht Lewis Hamilton

Hij werd tijdens de sprintrace nog knap tweede, maar bakte er tijdens de kwalificatie helemaal niets van. Lewis Hamilton lag er al na Q1 uit in China en moet de Formule 1-race zondag starten vanaf de achttiende plaats.

De eerste kwalificatieronde eiste vijf slachtoffers. Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen en Guanyu Zhou. Vooral Hamiltons exit was een hele verrassende en pijnlijke. Eerder op de dag werd hij nog tweede in de sprintrace.

Max Verstappen plaatste zich zonder problemen voor Q2. Ploeggenoot Pérez haalde het ook, maar wel met heel veel moeite. Hij werd vijftiende en dat was nét genoeg voor de tweede kwalificatieronde.

Eerder deze zaterdag won Verstappen de sprintrace. Hij begon op de vierde positie, maar schoof na een slippertje van Lando Norris al meteen op naar de derde plaats. Uiteindelijk slokte hij ook Alonso en Hamilton op. Verstappen won met overmacht, want Hamilton, die in de kwalificatie dus slechts achttiende werd, finishte op meer dan tien seconden.

Race op zondag

Zondag staat de vijfde Grand Prix van dit seizoen op het affiche. De race in Shanghai start zondag om 09.00 uur.