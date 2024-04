Neymar pronkt met exclusief horloge van ruim 260.000 euro

Hoe is het met Neymar? De Braziliaanse superster is na z'n transfer naar Saoedi-Arabië en een zware knieblessure helemaal in de vergetelheid geraakt. Tot nu. Neymar is op sociale media namelijk het middelpunt van spot omdat hij een beetje te dik zou zijn. De aanvaller van Al-Hilal reageert in een filmpje met een middelvinger voor zijn 'haters'.