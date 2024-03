Real Housewife Maria Tailor onthult DM Mo Ihattaren: 'Jij weet niet wie ik ben'

Dat Mo Ihattaren allesbehalve voetbalt is inmiddels wel duidelijk. De Marokaans Nederlandse badboy vergooit zijn talenten door zich meer met randzaken bezig te houden dan met voetbal. Zo slide hij onlangs in de DM van Maria Tailor en dat had hij beter niet kunnen doen.

Tailor is een bekend Nederlands model, modeontwerpster en bekend van de serie The Real Housewives of Amsterdam. Zij heeft ook al twee jaar een vriend. Toch weerhield dat Ihattaren niet om een "Hey" te sturen naar Tailor. Waarop zij reageerde: "Je weet niet wie ik ben...."

Ihattaren is ondertussen ook nog steeds getrouwd met Yasmine Driouech. Waarom hij dan ook contact zoekt met Tailor blijft een raadsel, schrijft juicekanaal Reality FBI. De oud-voetballer van PSV en Ajax beging in ieder geval een grote fout want de Real Housewive deelde de DM gelijk in haar Instagram Story. Shownieuws stelt dat Ihattaren 'aan de digitale schandpaal is genageld'.

Maria Tailor deelde de DM van Mo Ihattaren met haar Instagram-volgers.

Blijft Ihattaren wel bij Slavia Praag?

Ondertussen lijkt zijn contract binnenkort te worden beëindigd bij Slavia Praag. De Tsjechische club haalde hem in de winter met veel bombarie binnen, maar na een 'onacceptabel incident' in een hotelkamer werd hij teruggezet naar het B-elftal. Ihattaren zou aan de lachgasbalonnetjes hebben gezeten en lijkt binnenkort weer op zoek te moeten gaan naar een nieuwe club.

Bij zo'n beetje alle clubs vertrok Ihattaren met bonje. Zo was hij eerder 'actief' bij Sampdoria, Juventus, Ajax en PSV. Ook ontfermde veel ex-topvoetballers zoals Gerald Vanenburg en Wesley Sneijder zich over het voormalig toptalent. Allemaal zonder succes.