'Niet menselijk': Mathieu van der Poel zonder blaren na Parijs-Roubaix, in tegenstelling tot rest van het peloton

Mathieu van der Poel is een klasse apart. Dat werd zondag tijdens Parijs-Roubaix maar weer eens duidelijk. De Nederlander reed iedereen op een hoop met een solo van zo'n zestig kilometer. Na afloop was het verschil niet alleen goed te zien in de tijden van binnenkomst, maar ook aan de handen van de renners.

Bij Soudal Quick-Step waren de handen van de renners behoorlijk afgemat. Vele blaren later kwamen zij over de finish.

Ook de handen van INEOS-renner Tom Pidcock hadden een zware dag. De kleine Brit plaatste na afloop van Parijs-Roubaix een foto van zijn handen. Pidcock liet daarbij weten dat zijn handen 'KO', oftewel knock-out, waren.

'Niet menselijke' Van der Poel

En dan is daar Mathieu van der Poel. De Nederlander reed de rest van de renners op een hoop. Van der Poel vloog over de kasseien en dat is ook terug te zien aan de handen van de wereldkampioen. Zijn vriendin Roxanne Bertels deelde een foto op haar Instagram van de handen van haar vriend. In tegenstelling tot een groot deel van het peloton is er op de handen van Van der Poel geen schrammetje te bekennen. Bertels vraagt zich daarbij (terecht) af of haar vriend wel menselijk is.

Roxanne Bertels

De vriendin van Van der Poel was vanzelfsprekend door het dolle heen na de winst van haar vriend. Bertels en Van der Poel vielen elkaar na de finish gelijk in de armen. Even daarvoor stond ze samen met Melanie Peetermans, de vriendin van ploeggenoot Jasper Philipsen, juichend langs de wielerbaan in Frankrijk.