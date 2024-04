Vandaag Inside-gast pakt Johan Derksen aan: 'Vond het een racistische en domme opmerking'

De uitspraken van Johan Derksen over politicus Habtamu de Hoop zorgen nog steeds voor onrust en debat. Ook in de uitzending van donderdag van Vandaag Inside was het een prominent onderwerp. Derksen kreeg flink tegengas van een tafelgast.

Politiek verslaggever Wouter de Winther zat aan tafel. Hij is verbonden aan De Telegraaf en kan zo gezien moeilijk 'verdacht' worden van sympathie voor het moderne woke-denken. Toch was Derksen niet veilig bij De Winther. Die stak namelijk helder van wal: "Ik vond het ook een racistische en domme opmerking. Ik schroom ook niet om dat te zeggen."

De Hoop

Daarmee doelde De Winther op de uitspraak van Derksen op dinsdag, dat De Hoop geen Fries is (en zich daarom niet mag bemoeien met politieke beslissingen over steun voor de Friese taal). De in Ethiopië geboren De Hoop groeide echter op in Friesland, spreekt Fries en houdt van Friesland. Inmiddels heeft Derksen gezegd dat hij die achtergrond van het lid der Tweede Kamer niet kende.

Politie

Toch vindt De Snor alle ophef van de vorige twee dagen overdreven, bedient hij zich weer van het je-mag-tegenwoordig-niets-meer-zeggen-excuus en kondigde hij woensdag al aan dat hij nergens sorry voor gaat zeggen. Dus ook op donderdag niet. "Ik heb vandaag veel meer mensen erop betrapt dat ze het een racistische opmerking vonden", zei Derksen. "Dat mag. Als andere mensen het wel racistisch vinden, zijn ze daar vrij in. Dan mogen ze mij een draai om de oren geven en aangifte bij de politie doen. Prima."

Bekijk het fragment hieronder