'Vrouwelijke Red Bull-collega heeft nog steeds contact met Christian Horner en wilde naar Bahrein vliegen'

Er wordt langzaam maar zeker wat meer bekend over de vrouwelijke collega van Christian Horner in de inmiddels bekende Red Bull-kwestie. Volgens de Engelse tabloids zouden de twee nog steeds contact hebben.

Dat schrijven Daily Mail en The Sun, die ook nog eens weten te melden dat de vrouwelijke collega naar Bahrein wilde vliegen om het team aan te moedigen. Zij had bij Red Bull aangegeven dat Horner haar seksueel getinte berichten stuurt en zou nog steeds op het hoofdkantoor in Milton Keynes (Engeland) werken.

Zij is inmiddels vier jaar in dienst bij Red Bull, maar werkt al een stuk langer in de motorsport. Er is een tijdschrift (BusinessF1 Magazine) dat haar naam heeft genoemd en daarnaast ook nog een stuk meer weet over de situatie.

Zo zou Horner tijdens raceweekenden hebben gevraagd of 'de aantrekkelijke blonde vrouw' naar zijn hotelkamer wilde komen. Het tijdschrift heeft informatie tot negen weken voordat de beschuldiging bekend werd gemaakt. Ook zou Horner vorig jaar een superioriteitscomplex hebben opgebouwd, wat kortweg inhoudt dat hij zich 'onschaadbaar' zou voelen.

Eerst vloog de vrouwelijke collega enthousiast mee naar de Grands Prix, maar dat veranderde toen de appjes van Horner naar haar ook veranderden. "Eerst voelde ze zich gevleid, maar daarna geschokt door de érg persoonlijke appjes."

Geri Horner

Geri Horner, de vrouw van Christian, was in Bahrein juist aanwezig om te laten zien dat zij haar man steunde. De Spice Girl was knuffelend en kussend te zien met haar man.

Jos Verstappen

Horner is de teambaas van Max Verstappen en zag zijn pupil al drie wereldtitels winnen. Zo blij als met Max zal Horner niet zijn met de vader van zijn pupil. Jos Verstappen houdt zich niet in over de situatie. Zo zei hij eerder: "Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt."