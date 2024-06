België met berucht team naar World Cup of Darts: 'Ben vooral blij dat ik het heb gehaald'

Kim Huybrechts is van de partij op de World Cup of Darts. De tweede Belgische darter brak vorige maand op twee plekken zijn schouder en vreesde het landentoernooi te moeten missen, maar hij is op tijd fit. Pech voor Mike De Decker, die hierdoor buiten de boot valt. De samenwerking tussen Huybrechts en Dimitri Van den Bergh wordt een pikante, gezien alle recente gebeurtenissen.

Tijdens het vorige WK voor landenteams keken Huybrechts en Van den Bergh elkaar niet eens aan. Dat had volgens geruchten te maken met een opmerking die Huybrechts maakte tegen reservespeler De Decker. "Wie weet kan je dit jaar toch de World Cup spelen, Mike. Je weet maar nooit of er iemand van de trap valt", zei Huybrechts. Van den Bergh vatte dat op als een bedreiging richting hem en gaf Huybrechts aan bij de Darts Regulation Authority (DRA).

Heftige beelden van Belgische dartsrel tussen Kim Huybrechts en Mike De Decker duiken op: 'Ik maak u kapot!' Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten vorig jaar op de World Cup of Darts zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. Het blijkt nu dat de twee in november een heftige ruzie hebben gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad. Inmiddels zijn er ook beelden van het incident opgedoken.

Beruchte video

Daarbovenop kwam een video van november 2023 die begin dit jaar uitlekte. Daarop was te zien hoe Huybrechts zijn landgenoot De Decker te lijf wilde gaan. "Ik maak u kapot", riep hij richting De Decker. Volgens Huybrechts had de moeder van De Decker zijn gezin bedreigd. "Ik zweer het: dit ligt al lang op mijn lever. Jij bent de eerste op mijn lijst en je moeder ook. Een keer op zijn gezicht en hij doet niets meer. Pussy!"

Mike De Decker reageert op ruzie met Kim Huybrechts: 'Mijn moeder heeft zijn familie niet bedreigd' De beelden van een heftige ruzie tussen de Belgische darters Kim Huybrechts en Mike de Decker lekten dinsdag uit. Eerstgenoemde kreeg daar een boete voor en liet weten wat er in zijn ogen was gebeurd. Ook De Decker heeft inmiddels gereageerd.

Huybrechts vond zijn gedrag niet goed te praten en zei dat het zwart voor zijn ogen werd omdat De Decker zijn gezin bedreigde. "Dan knapt er iets bij mij. Ik mocht nooit zo reageren, daarvoor ben ik terecht op de vingers getikt. Maar als het om mijn gezin gaat ben ik nogal gevoelig." Uiteindelijk kostte het hem 1700 euro.

Verzoening Huybrechts en Van den Bergh

Inmiddels is alles weer uitgepraat tussen Huybrechts en Van den Bergh, de Belgische deelnemers aan de World Cup of Darts. Maar daar is ook alles mee gezegd. "Ze zeggen hallo tegen elkaar, maar ze zullen niet over koetjes en kalfjes beginnen. Niet meer dan nodig is, maar er is geen haat tegenover elkaar", zei de vrouw van Huybrechts in december 2023.

World Cup of Darts | De 40 deelnemende landen, speeldata en prijzengeld De PDC heeft de 40 landen gedeeld die meedoen aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Nederland is er uiteraard bij en namens Oranje verschijnen Michael van Gerwen en Danny Noppert aan de oche. Pikant detail: de Belgen spelen samen met Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

"Ik ben vooral blij dat ik de World Cup of Darts heb gehaald", zei Huybrechts over zijn deelname in de podcast Double Top. "Het was uiteindelijk nog bijzonder spannend tussen Mike De Decker en mezelf. In het verleden deden we het daar altijd goed en met een finaleplaats of zege ben ik ook geplaatst voor de Grand Slam of Darts. Dat zou geweldig zijn."

World Cup of Darts

De World Cup of Darts vindt van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni plaats in het Duitse Hamburg. België is als vijfde geplaatst, achter Engeland, Nederland, Wales en Schotland. De eerste vier landen van de plaatsingslijst hoeven niet in actie te komen tijdens de groepsfase, voor de Belgen geldt dat wel. Bij Nederland spelen Michael van Gerwen en Danny Noppert mee.