World Cup of Darts | De 40 deelnemende landen, speeldata en prijzengeld

De PDC heeft de 40 landen gedeeld die meedoen aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Nederland is er uiteraard bij en namens Oranje verschijnen Michael van Gerwen en Danny Noppert aan de oche. Nog niet alle landen hebben hun duo compleet.

Singapore, Maleisië en Taiwan plaatsten zich afgelopen weekeinde als laatste landen voor de World Cup of Darts op een Aziatisch kwalificatietoernooi. Taiwan debuteert op het landentoernooi, terwijl Maleisië voor het eerst sinds 2014 weer meedoet. Wales is de titelhouder op het toernooi dat van 27 tot en met 30 juni wordt gehouden.

Michael van Gerwen bevestigt terugkeer in World Cup of Darts: 'Ik denk niet met Dirk van Duijvenbode' Michael van Gerwen speelde in 2022 en 2023 om verschillende redenen niet op de World Cup of Darts. Hij werd beide keren vervangen door Dirk van Duijvenbode, die twee keer koppelde samen met de UK Open winnaar van 2022, Danny Noppert. Dit jaar keert de groene sloopkogel terug.

Gelukje voor Nederland

Nederland is als tweede geplaatst voor de World Cup of Darts, achter Engeland dat met wereldkampioen Luke Humphries en nummer 3 van de wereld Michael Smith speelt. Die landen hoeven net als Wales en Schotland niet te spelen in de groepsfase. Voor de andere 36 landen geldt dat wel.

Deelnemende landen World Cup of Darts

Land Speler 1 Speler 2 Engeland (1) Luke Humphries Michael Smith Nederland (2) Michael van Gerwen Danny Noppert Wales (3) Gerwyn Price Jonny Clayton Schotland (4) Peter Wright Gary Anderson België (5) Dimitri Van den Bergh n.n.b. Duitsland (6) Martin Schindler Gabriel Clemens Noord-Ierland (7) Josh Rock n.n.b. Australië (8) Damon Heta Simon Whitlock Ierland (9) William O'Connor Keane Barry Oostenrijk (10) Rowby-John Rodriguez Mensur Suljovic Polen (11) Krzysztof Ratajski Radosław Szagański Tsjechië (12) Adam Gawlas Karel Sedlacek Kroatië (13) Boris Krcmar Romeo Grabavac Frankrijk (14) Thibault Tricole Jacques Labre Verenigde Staten(15) Danny Lauby Jules van Dongen Zweden (16) Oskar Lukasiak Jeffrey de Graaf Bahrain Basem Mahmood Duda Durra Canada Matt Campbell David Cameron China Xiaochen Zong Chengan Liu Denmark Benjamin Drue Reus n.n.b. Finland n.n.b. n.n.b. Frankrijk Jacques Labre Thibault Tricole Gibraltar Justin Hewitt Craig Galliano Guyana Norman Madhoo Sudesh Fitzgerald Hongarije Gabor Jagica Nandor Major IJsland n.n.b. n.n.b. Italië Michele Turetta Massimo Dalla Rosa Japan Tomoya Goto Ryusei Azemoto Letland Madars Razma n.n.b. Litouwen Darius Labanauskas n.n.b. Maleisië Siik Hwang Wong Mohamad Nasir Nieuw-Zeeland Haupai Puha Ben Robb Noorwegen Cor Dekker n.n.b. Portugal José De Sousa David Gomes Singapore Paul Lim Harith Lim Spanje Jesús Noguera José Justicia Taiwan Teng-Lieh Pupo An-Sheng Lu Zuid-Afrika Cameron Carolissen Johan Geldenhuys Zwitserland Stefan Bellmont n.n.b.

Komt veelbesproken World Cup of Darts in gevaar voor in elkaar geslagen darter Kim Huybrechts? Kim Huybrechts ligt er een tijdje uit met een dubbele sleutelbeenbreuk, die de darter opliep na de Belgische bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gilles. De Belg werd na het bezoek aan de wedstrijd aangevallen en moest naar het ziekenhuis. Daar werd hij vrijdag geopereerd en bronnen melden aan deze site dat het herstel zo'n zes weken duurt.

Data World Cup of Darts

Donderdag 27 juni, vanaf 19:00 uur

Eerste speelronde groepsfase



Vrijdag 28 juni, vanaf 13:00 uur

Tweede speelronde groepsfase



Vanaf 19:00 uur

Derde speelronde groepsfase



Zaterdag 29 juni, vanaf 13:00 uur

Tweede ronde (vier wedstrijden)



Vanaf, 19:00 uur

Tweede ronde (vier wedstrijden)



Zondag 30 juni, vanaf 13:00 uur

Kwartfinales



Vanaf 19:00 uur

Halve finales

Finale

Formats

Groepsfase: best of 7 legs

Tweede ronde: best of 15 legs

Kwartfinales: best of 15 legs

Halve finales: best of 15 legs

Finale: best of 19 legs

Prijzengeld World Cup of Darts

Er ligt een prijzenpot van 450.000 pond klaar voor de World Cup of Darts. Het winnende land gaat met 80.000 pond naar huis, de runner-up verdient 50.000 pond.