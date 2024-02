Jermaine Wattimena trots dat hij 'ijs- en ijskoude' zaal van zich afschudde: 'Geeft een positief gevoel'

Darten in Wigan was afgelopen week inderdaad niet makkelijk, zo beaamt de Nederlandse darter Jermaine Wattimena. Hij zei er wat van tegen de PDC, de problemen werden opgelost en prompt kwalificeerde hij zich voor de eerste twee Euro Tours. In het jaar dat het voor darters als Wattimena een stuk moeilijker is gemaakt.

De PDC maakt het darters als Wattimena niet bepaald makkelijk in 2024. Alle vloertoernooien worden doordeweeks gespeeld en op de Euro Tours zijn dit jaar geen 24 kwalificatieplekken meer, maar tien. "Als je buiten de top zestien staat zoals ik (Wattimena staat 47ste, red.) dan moet je drie keer zo hard werken om op dezelfde toernooien te staan als vorig jaar."

Werk bij de klantenservice

Toch gaan we Wattimena dit jaar op alle toernooien zien gooien, ondanks de verplaatsing van de dertig vloertoernooien naar doordeweeks. Want in de problemen met z'n werk komt hij niet, zo geeft hij aan. "Je hebt een baas nodig die met je meedenkt en je niet aan een contract houdt. Ik ben heel blij met mijn werk, want ik heb alle vrijheid om te darten. Moet ik doordeweeks gooien, dan werk ik gewoon extra in het weekend", zegt Wattimena. Hij werkt bij de klantenservice en dat werk wordt alle dagen van de week gedaan.

Waardeloze omstandigheden in Wigan

Dus zagen we hem op Players Championships 1 en 2 op maandag en dinsdag en gooide hij op woensdag de kwalificatie van de Euro Tour in Wigan. Het veelbesproken Wigan, want darters als Gerwyn Price en Michael Smith deden hun beklag over de amateuristische omstandigheden in de Engelse evenementenhal. Price had er zoveel last van, dat hij besloot halverwege een wedstrijd tegen Brendan Dolan te kappen en niet meer terug te komen. Wattimena beaamt dat het op maandag inderdaad niet best was om te darten.

'IJs- en ijskoud'

"Het was ijs- en ijskoud. Veel darters hadden er last van. Sommigen vinden het lekker om met koude handen te gooien, maar de meesten niet", zegt Wattimena. "Veel darters hebben er wat van gezegd. Ik ook. Het kon echt niet namelijk. Gelukkig werd het snel opgelost en was het op dag twee en drie warmer. Ik had die eerste dag wel last van de kou, maar ik wil het niet als excuus voor een nederlaag gebruiken."

'Trots op mezelf'

Met warme handen en goede resultaten op zak, kijkt Wattimena terug op zijn eerste wedstrijden van 2024. "Ik ben trots op mezelf. Ik wilde me per se kwalificeren voor die Euro Tours. Dat dat is gelukt, geeft me een positieve boost. Dat we doordeweeks moeten gaan spelen, levert ook wel meer druk op. Zeker voor andere darters bij wie de baas niet zo flexibel is. Daarom zijn we als darters blij met extra prijzengeld op alle toernooien. Dat hoort ook, als je darters dwingt vrij te nemen van werk. Maar mij zie je gewoon het hele jaar gooien. En met de resultaten en de manier waarop ik nu sta te gooien, zie ik de toekomst positief in."

Verloren, tóch goed gevoel

Tijdens Players Championship 1 verloor hij van Cameron Menzies in de eerste ronde. "Daar kon ik niks tegen doen. Hij was echt on fire. Ik was eigenlijk gewoon heel tevreden met mijn gemiddelde. Ik verlies dan wel, maar stond er meteen positief in." Op Players Championship 2 won hij van Dimitri van den Bergh, maar verloor hij in de tweede ronde weer van Menzies. Weer speelde Wattimena goed, maar verloor hij. "Maar het positieve gevoel hield ik vast. Dat de Euro Tour-kwalificatie een dag later zo lekker liep, kwam door die wedstrijden op maandag en dinsdag."